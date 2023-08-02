Власти Японии недовольны числом мужчин, которые вышли в декрет в 2022 году

Отец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Япония все еще далека от целей по равномерному выходу обоих родителей в отпуск по уходу за ребенком, несмотря на то, что в 2022 году в декрет ушло рекордное количество отцов, передает Bloomberg.

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Согласно опросу, опубликованному в понедельник Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, 17,1% мужчин, чьи жены родили ребенка в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, ушли в декретный отпуск. Это на целых три процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом лишь 80% женщин ушли в отпуск по уходу за ребенком, что намного меньше, чем в предыдущем году.

В настоящее время правительство Японии остро обеспокоено проблемой старения населения. Премьер-министр страны Фумио Кисида заявлял, что японское общество может перестать функционировать, если население не начнет молодеть. Исследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что население Японии сократилось во всех 47 префектурах страны.

В рамках пакета мер, направленных на решение этой проблемы, Кисида пообещал, что как минимум 50% отцов будут уходить в отпуск по уходу за ребенком к 2025 году. За это они будут получать пособия. Данные меры поддержки внедрены ради того, чтобы справедливо распределять ресурсы внутри семьи, чтобы бремя ухода за ребенком не ложилось исключительно на женщину. По мнению премьер-министра, такая мера позволит стимулировать рождаемость в стране.

Однако многие эксперты считают данную инициативу бесперспективной, поскольку многие жители Японии откладывают создание семьи из-за отсутствия стабильной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2030814-vlasti-yaponii-nedovolny-chislom-muzhchin-kotorye-vyshli-v-dekret-v-2022-godu/