Сколько казахстанцев получили увеличенные пособия по уходу за ребенком

Копилка и ребенок. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

С нового года правила назначения пособий и соцвыплат по уходу за ребенком в Казахстане изменились. О том, сколько человек получили увеличенные выплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала 2023 года пособия и социальные выплаты родителям, воспитывающим младенцев, не только были повышены в размерах, но еще и увеличены в сроках действия с 1 до 1,5 года.

Как отмечают в Минтруда, по состоянию на 1 апреля текущего года получателями увеличенного ежемесячного государственного пособия для неработающих женщин являлись 92 879 человек. В первом квартале текущего года им было выплачено около 7,9 млрд тенге.

В зависимости от того, какой у женщины по счету родился ребенок, выплаты отличаются по размеру. За первого ребенка платят 5,76 МРП (19 872 тенге в 2023 году), за второго – 6,81 МРП (23 495 тенге), за третьего – 7,85 МРП (27 083 тенге), за четвертого и последующих детей – 8,9 МРП (30 705 тенге).

Что касается работающих родителей, то вместо государственного пособия им полагаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), которые могут быть выше по размеру.

Их получателями стало порядка 343 241 человек. Средняя сумма составила 48 511 тенге, а всего в первом квартале текущего года им было выплачено около 52,7 млрд тенге.

Напомним, в отличии от государственных пособий, которые изменяются вместе с ростом месячного расчетного показателя, размер социальных выплат напрямую зависит от заработка родителя.

Всего же за три первых месяца текущего года более 436 тыс. казахстанцев стали получателями пособий из республиканского бюджета и соцвыплат из ГФСС по уходу за ребенком до 1,5 лет. На эти цели было направлено 60,6 млрд тенге.

Впрочем, в Минтруда планируют, что до конца текущего года выплаты по уходу за ребенком получат 760 тыс. матерей. Всего на эти цели предусмотрено 334,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018525-skolko-kazahstantsev-poluchili-povyshennye-posobiya-po-uhodu-za-rebenkom/