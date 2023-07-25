Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доход от пенсионных активов второй год подряд уступает инфляции в Казахстане

Опубликовано:

Тенге и доллары на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пенсионные накопления казахстанцев используются в инвестиционной деятельности для получения дополнительного дохода. Об их реальной доходности узнали журналисты NUR.KZ.

Средства казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты, которые позволяют получать дополнительный доход. Вырученные средства затем распределяются на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.

Такой деятельностью занимаются управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Основной из них – Национальный банк РК. Под его управлением находится большая часть суммы. По данным ЕНПФ на 1 июля 2023 года, это более 16 трлн тенге.

С начала года на инвестировании пенсионных накоплений Нацбанку получилось заработать почти 588,5 млрд тенге. Как отмечают аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, это сразу на 235,9 млрд тенге или почти на 70% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Другими словами, темпы роста инвестдохода очевидны. Однако на самом деле здесь не все так однозначно, особенно если сравнивать с показателями предыдущих лет и учитывать текущую инфляцию:

  • в 2018 году инвестиционный доход составил 378,2 млрд тенге – доходность была равна 4,48% при инфляции в 2,6%;
  • в 2019 году – 285,2 млрд тенге (2,69% и 2,6%);
  • в 2020 году – 565,7 млрд тенге (4,97% и 4,2%);
  • в 2021 году – 774,1 млрд тенге (6,1% и 4,6%);
  • в 2022 году – 352,6 млрд тенге (2,47% и 10,5%);

За первое полугодие 2023 года доходность от инвестиционной деятельности Нацбанка составила 3,8% при накопленной за шесть месяцев инфляции в 5,3%. Другими словами, инвестдоход второй год подряд проигрывает темпам роста цен в стране.

Доходность инвестиционной деятельности уступает инфляции в стране.
Доходность инвестиционной деятельности Нацбанка. Данные: Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub

Впрочем, показатель действительно улучшился, а на фоне постепенного замедления инфляционных процессов в стане у управляющих инвестиционным портфелем есть реальный шанс принести реальный доход своим вкладчикам, который не будет "съеден" инфляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029921-dohod-ot-pensionnyh-aktivov-vtoroy-god-podryad-ustupaet-inflyatsii-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.