Доход от пенсионных активов второй год подряд уступает инфляции в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пенсионные накопления казахстанцев используются в инвестиционной деятельности для получения дополнительного дохода. Об их реальной доходности узнали журналисты NUR.KZ.

Средства казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты, которые позволяют получать дополнительный доход. Вырученные средства затем распределяются на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.

Такой деятельностью занимаются управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Основной из них – Национальный банк РК. Под его управлением находится большая часть суммы. По данным ЕНПФ на 1 июля 2023 года, это более 16 трлн тенге.

С начала года на инвестировании пенсионных накоплений Нацбанку получилось заработать почти 588,5 млрд тенге. Как отмечают аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, это сразу на 235,9 млрд тенге или почти на 70% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Другими словами, темпы роста инвестдохода очевидны. Однако на самом деле здесь не все так однозначно, особенно если сравнивать с показателями предыдущих лет и учитывать текущую инфляцию:

в 2018 году инвестиционный доход составил 378,2 млрд тенге – доходность была равна 4,48% при инфляции в 2,6% ;

– доходность была равна при инфляции в ; в 2019 году – 285,2 млрд тенге ( 2,69% и 2,6% );

( ); в 2020 году – 565,7 млрд тенге ( 4,97% и 4,2% );

( ); в 2021 году – 774,1 млрд тенге ( 6,1% и 4,6% );

( ); в 2022 году – 352,6 млрд тенге (2,47% и 10,5%);

За первое полугодие 2023 года доходность от инвестиционной деятельности Нацбанка составила 3,8% при накопленной за шесть месяцев инфляции в 5,3%. Другими словами, инвестдоход второй год подряд проигрывает темпам роста цен в стране.

Доходность инвестиционной деятельности Нацбанка. Данные: Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub

Впрочем, показатель действительно улучшился, а на фоне постепенного замедления инфляционных процессов в стане у управляющих инвестиционным портфелем есть реальный шанс принести реальный доход своим вкладчикам, который не будет "съеден" инфляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029921-dohod-ot-pensionnyh-aktivov-vtoroy-god-podryad-ustupaet-inflyatsii-v-kazahstane/