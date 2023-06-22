В какие страны вложены пенсионные накопления казахстанцев

Пенсионные накопления инвестируются для их защиты от инфляции. О том, в какие финансовые инструменты вложены активы пенсионного фонда в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.
Деньги, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), инвестируются в различные финансовые инструменты Национальным банком РК.
Это позволяет защитить накопления граждан от обесценивания за счет инвестиционного дохода: за четыре месяца 2023 года он составил 469,04 млрд тенге, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.
Согласно данным об инвестиционной деятельности ЕНПФ, накопления казахстанцев вложены в различные надежные активы, в том числе и в иностранные государственные ценные бумаги (ГЦБ).
В какие страны инвестированы активы
ГЦБ – это долговые бумаги, выпущенные государством. Это означает, что оно получает деньги как бы в долг, возвращая их с процентами. Данный инструмент считается надежным, так как риски дефолта (неплатежеспособности) у стран значительно ниже, чем у частных компаний.
Номинальная стоимость всех пенсионных денег из ЕНПФ, вложенных в ГЦБ, составляет 554,2 млрд тенге. Большая часть из них относятся к бумагам США – 384,9 млрд тенге.
На втором месте оказались казахстанские долговые бумаги, выпущенные правительством РК – 106 млрд тенге.
Далее идут ГЦБ следующих стран:
- Катар – 22,5 млрд тенге инвестировано из средств ЕНПФ;
- Румыния – в долговые бумаги правительства данной республики вложено 18,6 млрд тенге;
- Индонезия – инвестировано 17,8 млрд тенге;
- Филиппины – вложено 4,5 млрд тенге пенсионных денег казахстанцев.
При этом средневзвешенная доходность пенсионных денег, вложенных в иностранные ГЦБ, составила 5,14%.
Напомним, что в Казахстане действует гарантия сохранности пенсионных накоплений. Это позволяет защитить вкладчиков.
То есть при выходе на пенсию сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе.
И если уровень доходности пенсионных денег окажется меньше уровня инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025880-v-kakie-strany-vlozheny-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/