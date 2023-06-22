Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В какие страны вложены пенсионные накопления казахстанцев

Опубликовано:

Стопка монет падает на график с цифрами
Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

Пенсионные накопления инвестируются для их защиты от инфляции. О том, в какие финансовые инструменты вложены активы пенсионного фонда в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Деньги, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), инвестируются в различные финансовые инструменты Национальным банком РК.

Это позволяет защитить накопления граждан от обесценивания за счет инвестиционного дохода: за четыре месяца 2023 года он составил 469,04 млрд тенге, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.

Согласно данным об инвестиционной деятельности ЕНПФ, накопления казахстанцев вложены в различные надежные активы, в том числе и в иностранные государственные ценные бумаги (ГЦБ).

В какие страны инвестированы активы

ГЦБ – это долговые бумаги, выпущенные государством. Это означает, что оно получает деньги как бы в долг, возвращая их с процентами. Данный инструмент считается надежным, так как риски дефолта (неплатежеспособности) у стран значительно ниже, чем у частных компаний.

Номинальная стоимость всех пенсионных денег из ЕНПФ, вложенных в ГЦБ, составляет 554,2 млрд тенге. Большая часть из них относятся к бумагам США – 384,9 млрд тенге.

На втором месте оказались казахстанские долговые бумаги, выпущенные правительством РК – 106 млрд тенге.

Пенсионерка держит в руках пачку долларов США
Доллары США. Иллюстративное фото: gettyimages.com/RapidEye

Далее идут ГЦБ следующих стран:

  • Катар – 22,5 млрд тенге инвестировано из средств ЕНПФ;
  • Румыния – в долговые бумаги правительства данной республики вложено 18,6 млрд тенге;
  • Индонезия – инвестировано 17,8 млрд тенге;
  • Филиппины – вложено 4,5 млрд тенге пенсионных денег казахстанцев.

При этом средневзвешенная доходность пенсионных денег, вложенных в иностранные ГЦБ, составила 5,14%.

Напомним, что в Казахстане действует гарантия сохранности пенсионных накоплений. Это позволяет защитить вкладчиков.

То есть при выходе на пенсию сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе.

И если уровень доходности пенсионных денег окажется меньше уровня инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025880-v-kakie-strany-vlozheny-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.