В какие страны вложены пенсионные накопления казахстанцев

Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

Пенсионные накопления инвестируются для их защиты от инфляции. О том, в какие финансовые инструменты вложены активы пенсионного фонда в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Деньги, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), инвестируются в различные финансовые инструменты Национальным банком РК.

Это позволяет защитить накопления граждан от обесценивания за счет инвестиционного дохода: за четыре месяца 2023 года он составил 469,04 млрд тенге, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.

Согласно данным об инвестиционной деятельности ЕНПФ, накопления казахстанцев вложены в различные надежные активы, в том числе и в иностранные государственные ценные бумаги (ГЦБ).

В какие страны инвестированы активы

ГЦБ – это долговые бумаги, выпущенные государством. Это означает, что оно получает деньги как бы в долг, возвращая их с процентами. Данный инструмент считается надежным, так как риски дефолта (неплатежеспособности) у стран значительно ниже, чем у частных компаний.

Номинальная стоимость всех пенсионных денег из ЕНПФ, вложенных в ГЦБ, составляет 554,2 млрд тенге. Большая часть из них относятся к бумагам США – 384,9 млрд тенге.

На втором месте оказались казахстанские долговые бумаги, выпущенные правительством РК – 106 млрд тенге.

Доллары США. Иллюстративное фото: gettyimages.com/RapidEye

Далее идут ГЦБ следующих стран:

Катар – 22,5 млрд тенге инвестировано из средств ЕНПФ;

инвестировано из средств ЕНПФ; Румыния – в долговые бумаги правительства данной республики вложено 18,6 млрд тенге ;

; Индонезия – инвестировано 17,8 млрд тенге ;

; Филиппины – вложено 4,5 млрд тенге пенсионных денег казахстанцев.

При этом средневзвешенная доходность пенсионных денег, вложенных в иностранные ГЦБ, составила 5,14%.

Напомним, что в Казахстане действует гарантия сохранности пенсионных накоплений. Это позволяет защитить вкладчиков.

То есть при выходе на пенсию сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе.

И если уровень доходности пенсионных денег окажется меньше уровня инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025880-v-kakie-strany-vlozheny-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/