Более тысячи казахстанцев получили автоматические выплаты в мае

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае более тысячи казахстанцев при помощи Цифровой карты семьи автоматически стали получателями пособий и соцвыплат. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане с начала 2023 года работает Цифровая карта семьи – система, способная автоматически выявлять казахстанцев, которым полагается финансовая поддержка от государства, и в проактивном формате назначать им пособия и социальные выплаты.

Когда система выявляет потенциального получателя выплат, она отправляет ему SMS-сообщение с номера 1414, на которое нужно лишь ответить согласием. После этого назначение произойдет в автоматическом режиме, и гражданин получит полагающуюся ему выплату.

Как сообщают в Минтруда, с помощью Цифровой карты семьи такое SMS-сообщение с начала года получили уже более 102 тыс. человек. По итогам мая возможностью беззаявительного получения пособий или выплат воспользовались более 12 тыс. человек (в апреле текущего года было более 11 тыс. человек).

Таким образом, за последний месяц весны получателями автоматических выплат стали порядка тысячи человек.

На данный момент через эту систему проактивно назначаются 5 пособий и 4 соцвыплаты:

соцвыплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

соцвыплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

соцвыплата на случай потери работы;

соцвыплата по потере кормильца;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресная социальная помощь.

Напомним, в рамках Социального кодекса РК размер некоторых соцвыплат и пособий с 1 июля 2023 года будет повышен сразу на 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023105-bolee-tysyachi-kazahstantsev-poluchili-avtomaticheskie-vyplaty-v-mae/