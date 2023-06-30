Прожиточный минимум не соответствует современным ценам, считают аналитики

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция негативно сказывается на благосостоянии казахстанцев. Из-за нее, как считают аналитики Finprom, даже прожиточный минимум уже не соответствует современным ценам.

В 2023 году прожиточный минимум (ПМ) был установлен правительством на уровне 40 567 тенге. Именно от этой суммы рассчитывается, например, государственная базовая пенсия.

Однако, как считают эксперты, при текущей инфляции, которая по итогам мая 2023 года установилась на уровне 15,9%, установленная сумма ПМ не отвечает текущим затратам. Это влияет и на благосостояние граждан, ведь все надбавки к социальным выплатам буквально "съедаются" инфляцией.

Так, например, в 2019 году прожиточный минимум увеличился на 5%, через год еще на 10%. В 2021 году его снова увеличили на 5%, а последние два года повышение составило 9% и 8,5%.

Минимальные социальные стандарты в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Прожиточный минимум, как отмечают аналитики, "привязан" к потребительской корзине, которая в свою очередь зависит от инфляции. Другими словами, ПМ должен расти как минимум с такой же скоростью, с какой растут цены в стране. Однако этого не происходит.

Например, в 2021 году инфляция в стране составила 8,4%, а ПМ был повышен на 5%, в 2022 году вообще была рекордная инфляция в 20,3%, а прожиточный минимум был повышен всего на 9%. В этом году с 1 января были увеличены пособия на 8,5%, а инфляция в мае составила 15,9%.

Впрочем, 1 июля текущего года произойдет еще одна индексация и некоторые виды пособий будут дополнительно увеличены на 14,5%.

Как растут социальные стандарты и инфляция. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, на данный момент Прожиточный минимум не соответствует текущим ценам в стране. Это влияет и на рацион казахстанцев. Ранее мы уже рассказывали о том, что казахстанцы стали меньше есть мяса, однако такая ситуация наблюдается и с другими продуктами питания.

Так, например, как объясняют аналитики, согласно текущим стандартам, казахстанцы в среднем должны потреблять 78,4 килограмма мяса в год на человека. У бедных казахстанцев этот показатель намного меньше. По статистике, 10% самых малообеспеченных граждан могут себе позволить лишь 42,9 килограмма мяса в год.

Аналогично с рыбой: по стандарту – 14 килограмм, а малообеспеченные потребляют лишь 7 килограмм в год. Молочная продукция – 301 килограмм против 121,3 килограмма в год.

Похожая ситуация даже с картофелем, который считается социально значимым продуктом в Казахстане. Малообеспеченные казахстанцы не могут себе позволить потреблять его столько сколько нужно. По стандарту на человека должно приходиться 100 килограмм картофеля в год, а бедное население в среднем потребляет лишь 29,5 килограмма.

Нормы потребления продуктов питания и реальные показатели. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, нельзя сказать, что в правительстве не знают о проблеме. Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК, совместно со Всемирным банком была разработана новая методика определения черты бедности, которая будет "отвязана" от прожиточного минимума и будет рассчитываться на основе медианного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2026960-prozhitochnyy-minimum-ne-sootvetstvuet-sovremennym-tsenam-schitayut-analitiki/