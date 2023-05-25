Черту бедности перестанут считать по прожиточному минимуму в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируют изменить метод определения черты бедности. В частности, ее собираются "отвязать" от прожиточного минимума (ПМ). О том, как она будет рассчитываться, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане черта бедности определяется по прожиточному минимуму на душу населения, который по итогам апреля текущего года равен 46 746 тенге в среднем по стране.

По текущим правилам, за чертой бедности живет семья, среднедушевой доход которой на каждого члена составляет меньше 70% от прожиточного минимума в регионе проживания.

Таким образом, семья, которая проживает, например, в Мангистауской области, где ПМ равен 58 878 тенге, считается малообеспеченной, если на каждого ее члена приходится не более 41 215 тыс. тенге. Если это так, то такой семье полагается адресная социальная помощь.

Стоит отметить, что в ряде регионов этот показатель гораздо ниже. Однако в скором времени метод подсчета изменится.

Министерство труда и социальной защиты населения РК утвердило приказ, согласно которому с 1 января 2025 года черта бедности будет зависеть не от величины прожиточного минимума, а от медианного дохода населения.

В документе указано, что черта бедности будет устанавливаться в размере 50% от медианного дохода. Отметим, что этот показатель на данный момент немного выше прожиточного минимума. Например, согласно последним данным Бюро национальной статистики, медианный доход населения в 2022 году составил 63 231 тенге в месяц.

Медианный доход между тем представляет собой величину, относительно которой доходы у половины населения выше, а у половины населения ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022005-chertu-bednosti-perestanut-schitat-po-prozhitochnomu-minimumu-v-kazahstane/