Казахстанцы стали есть меньше мяса на фоне роста цен

Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подорожание товаров и услуг продолжается в Казахстане. Это касается и мясной продукции. О том, как выросли цены и сколько мяса в среднем употребили казахстанцы, рассказали аналитики EnergyProm.

В апреле прошлого года рост средней стоимости мяса составил порядка 14,8% за год. Подорожание также продолжилось в 2023 году – по итогам аналогичного месяца цены выросли еще на 12,1% в годовом разрезе.

Как уточняют аналитики, заметнее всего подорожала птица – сразу на 15% за год. Средняя стоимость свинины увеличилась на 12,4%, конины – на 11,9%, говядины – на 11,1%, а баранины – на 9,3%.

Если рассматривать исключительно апрель, то за один месяц цены на мясную продукцию выросли на 0,7%. Для сравнения: в марте текущего года подорожание составило 1,2% за месяц.

Как растут цены на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Где сильнее всего подорожало мясо

В региональном разрезе самое сильное подорожание было зафиксировано в Павлодарской области. Здесь птица выросла в цене сразу на 30,6%, а конина – на 17,5%.

Астана отметилась подорожанием свинины – на 25% за год. Стоимость говядины здесь выросла на 19,5%, а конины – на 16,9%. При этом, баранина в столице, наоборот, подешевела на 0,6%.

Существенное удорожание отмечалось также в Акмолинской области, где конина выросла в цене на 30%, а баранина – на 22,2%. В Алматы сильнее всего подорожало мясо птицы и конина – на 16,1% и 13,9% соответственно.

В Северо-Казахстанской и Костанайской областях заметно увеличилась средняя стоимость баранины (на 24% и на 22,9% соответственно), а в Западно-Казахстанской области – птицы (на 27,5%).

Рост цен на мясо в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Казахстанцы стали есть меньше мяса

Стоит отметить, что на фоне сильного роста цен заметно изменяется рацион среднестатистического казахстанца. В частности, люди стали реже есть мясо.

Так, например, в 2020 году на одного казахстанца в среднем приходилось 83,7 килограмма мяса в год. В 2021 году этот показатель снизился до 82,3 килограмма, а в 2022 году — сразу до 78,2 килограмма. Это минимальный показатель за последние четыре года.

Казахстанцы стали меньше есть мяса. Инфографика: energyprom.kz

В стране растет потребление только мяса кур и конины – на 8,2% и 7,8% соответственно. Потребление баранины упало на 1,3%, говядины – на 1,1%, а свинины – на 3,7%.

Напомним, по итогам мая текущего года инфляция в стране установилась на уровне 15,9%. Продукты питания за месяц подорожали на 0,5%, а за год – на 16,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023391-kazahstantsy-potreblyayut-menshe-myasa-na-fone-rosta-tsen/