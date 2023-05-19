Выплаты какого размера получили казахстанцы с инвалидностью в апреле

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы с инвалидностью могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты разного размера. Сколько они получили в апреле, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане проживает более 700 тысяч граждан с инвалидностью. Но, как сообщают в Минтруда, на 1 мая текущего года получателями государственных социальных пособий по инвалидности являются только 533,1 тысячи из них.

Они делятся на группы, от которых зависит размер выплат. Пособия также ежегодно меняются в зависимости от роста прожиточного минимума – в 2023 году они выросли на 8,5%.

К примеру, с 1 января 2023 года государственные социальные пособия по инвалидности от общего заболевания для первой группы составляют 77 889 тенге, для второй – 62 068 тенге, а для третьей – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования (трудящимся гражданам, за которых уплачивались социальные отчисления), в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Так, по итогам четырех месяцев текущего года социальную выплату по утрате трудоспособности, которая также выплачивается лицам с инвалидностью, получили 89,3 тысячи человек.

Ее размер рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности и стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к пособиям по инвалидности, выплачиваемым из республиканского бюджета. И, как правило, они ежегодно индексируются. В начале текущего года рост также составил 8,5%.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 337 тенге.

При этом напомним, что назначение государственного социального пособия по инвалидности было полностью автоматизировано в Казахстане. В случае согласия потенциального получателя на проактивную услугу она будет назначена в течение одного рабочего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021255-vyplaty-kakogo-razmera-poluchili-kazahstantsy-s-invalidnostyu-v-aprele/