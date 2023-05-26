Какие соцвыплаты могут получать работающие казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работающие казахстанцы в некоторых случаях могут рассчитывать на получение соцвыплат. В этом году им было выплачено более 200 млрд тенге, передает Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Если казахстанец официально трудоустроен и на его имя поступают социальные отчисления, то при наступлении определенных жизненных ситуаций ему полагается финансовая помощь от Государственного фонда социального страхования.

На данный момент ГФСС осуществляет выплаты в следующих случаях:

утрата трудоспособности;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком.

Стоит отметить, что фондом также предусмотрены выплаты на случай потери кормильца. Их могут получить иждивенцы умершего, который имел официальную работу. Как правило, получают их дети, пока им не исполнится 18 лет или 23 года, если они проходят обучение по очной форме.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько денег выплачено из ГФСС

По данным Государственного фонда социального страхования, с начала 2023 года по состоянию на первое мая всего соцвыплаты получило порядка 688 тыс. человек.

Около 89,3 тыс. получили социальные выплаты на случай утраты трудоспособности. Их средний размер равен 43 654 тенге, а общая сумма выплат составила 11,7 млрд. тенге, что на 20,6% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Стоит отметить, что эти выплаты назначаются дополнительно к государственным пособиям по инвалидности.

Также 75,4 тыс. человек получили выплаты из ГФСС из-за потери работы. Средний размер соцвыплаты составил 50 762 тенге, а общая сумма достигла 12,4 млрд. тенге, что в 2,5 раза больше той, что была в прошлом году.

Важно отметить, что такие выплаты назначаются независимо от причины увольнения. Главное условие – зарегистрироваться в качестве безработного. О том, как это сделать, мы подробно писали здесь.

Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами получили 102,5 тыс. казахстанок. Средний размер выплаты составил 1 096 906 тенге, а общая сумма достигла 99,8 млрд. тенге. Это в два раза больше, чем было годом ранее.

Размер этой выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 12 месяцев до выдачи листа о временной нетрудоспособности, и количества прописанных в нем дней.

Казахстанцам также полагаются соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. С января по апрель текущего года их получило 98,9 тыс. человек. Средний размер ежемесячной выплаты составил 61 208 тенге, а общая сумма достигла 72,8 млрд тенге.

Напомним, ранее эту выплату казахстанцы получали всего один год, но с нового года срок был увеличен. Размер соцвыплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления, за последние два года. При рождении двух или более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается выплат семьям, которые потеряли кормильца, то здесь ГФСС выплатил порядка 8,2 млрд. тенге. Эту соцвыплату получило 58,4 тыс. семей. Ее средний размер составил 46 138 тенге.

Стоит отметить, что эта соцвыплата назначается иждивенцам участника системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца.

Всего же, как отмечают в ГФСС, за первые четыре месяца 2023 года фондом было выплачено порядка 205 млрд. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022116-sotsvyplaty-kakogo-razmera-poluchili-rabotayuschie-kazahstantsy/