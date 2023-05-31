Какие выплаты получают жертвы политических репрессий в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане жертвам политических репрессий оказывается финансовая помощь. О том, сколько для этого было выделено средств в 2023 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.

Период с 1921 по 1954 годы, когда велась политика по выявлению «врагов народа», был очень нелегким для советского народа, в том числе и жителей территории современного Казахстана. За годы репрессий было осуждено порядка 100 тыс. человек, из которых около 25 тыс. граждан были расстреляны.

Также в Казахстан были сосланы и депортированы миллионы жителей других советских республик. Не стоит забывать и о голоде 1930-х годов, жертвами которого стали миллионы людей.

Какие выплаты полагаются жертвам репрессий

С 2003 года в Казахстане выплачиваются единовременные денежные компенсации жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в размере от 3/4 до 100 месячных расчетных показателей (МРП).

За период с 2003 по 2022 годы на данные выплаты из республиканского бюджета было направлено 2,9 млрд тенге. В 2023 году размеры единовременных компенсаций варьируются от 2 588 тенге до 345 000 тенге. Как сообщили в Департаменте социальной помощи Минтруда, на текущий год на них было выделено 768 тыс. тенге.

Кроме того жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат полагается специальное государственное пособие в размере 1,07 МРП или 3 692 тенге в 2023 году.

За период с 2005 по 2022 годы из республиканского бюджета в виде этих пособий было выплачено порядка 15,5 млрд тенге. В текущем году предусмотрено еще 1,3 млрд тенге. Всего по состоянию на 1 мая 2023 года их получателями из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий являлись 28 316 человек.

Стоит отметить, что с 1 июля текущего года данное специальное государственное пособие будет увеличено до 1,23 МРП, или 4 244 тенге в 2023 году.

Также ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий. В этом году ее окажут 3 828 гражданам в размере от 3 692 тенге до 30 000 тенге, общая сумма составит 48,6 млн тенге.

Напомним, с 2020 года в Казахстане работает специальная государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022769-kakie-vyplaty-poluchayut-zhertvy-politicheskih-repressiy-v-kazahstane/