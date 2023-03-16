Сколько казахстанцев получают выплаты по безработице, рассказали в Минтруда

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если официально трудоустроенный казахстанец потеряет работу, он может рассчитывать на соцвыплаты. О том, сколько человек их получает, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Когда работник трудоустроен официально, его работодатель выплачивает за него все положенные налоги и отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Именно за счет средств из этого фонда при потере работы казахстанец сможет получить финансовую поддержку.

Как передают в Минтруда, по состоянию на 1 марта 2023 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС составила 46,4 тыс. человек. Причем порядка 16,5 тыс. человек выплата была назначена впервые именно в этом году.

Как оформить выплаты по безработице

Важно понимать, что выплаты из ГФСС не являются полноценным заработком. Их главная задача – поддержать человека в тяжелой ситуации, пока тот не найдет себе новую работу. Поэтому уволенные работники получают социальные выплаты не более шести месяцев.

Их размер при этом зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Максимальная выплата может достигать 45% от потерянного дохода.

Стоит отметить, что социальные выплаты положены не всем гражданам, потерявшим работу, а только тем, кто официально получил статус безработного. Для этого казахстанцу нужно выполнить следующие шаги:

зарегистрироваться на портале "Электронного правительства";

зайти в раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

центр занятости населения в ответ пришлет заявителю подходящие вакансии;

если после этого работа все равно не будет найдена, гражданину в течение трех рабочих дней будет присвоен статус безработного.

Пройти эту процедуру можно также через Электронную биржу труда.

В обоих случаях безработному казахстанцу придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа она будет назначена автоматически.

Отметим, что на выплаты по безработице казахстанцы могут претендовать независимо от причины увольнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2013178-skolko-kazahstantsev-poluchayut-vyplaty-po-bezrabotitse-rasskazali-v-mintruda/