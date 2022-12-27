Какие выплаты полагаются семьям, потерявшим кормильца, и казахстанцам с инвалидностью

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы с инвалидностью, а также семьи, которые потеряли кормильца, могут рассчитывать на пособия от государства. Сколько граждан получают такую материальную помощь, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Граждан с инвалидностью в Казахстане не оставляют один на один со своими проблемами. Государство реализовывает различные меры по их поддержке. Одним из основных способов помощи является материальная – всем лицам с инвалидностью полагаются государственные пособия.

По состоянию на 1 декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тыс. человек. На предназначенные им выплаты только в ноябре было направлено 28,5 млрд тенге.

Важно учитывать, что на размер выплат влияют два основных фактора:

величина прожиточного минимума (ПМ) - в этом году он равен 37 389 тенге;

степень и причина инвалидности - их устанавливает специальная комиссия.

Учитывая эти показатели, средний размер пособий по инвалидности в Казахстане на 1 декабря 2022 года составил 54 062 тенге.

Пособия также полагаются и семьям, которые потеряли кормильца. Их за месяц стало заметно больше.

По данным Минтруда, на 1 декабря в стране насчитывалось 184,3 тыс. получателей таких выплат, тогда как еще месяц назад их было лишь 171,7 тыс. За ноябрь из республиканского бюджета на выплату пособий им было направлено 9,3 млрд тенге.

Размер выплат также зависит от прожиточного минимума, но помимо него учитывается количество иждивенцев умершего кормильца. Учитывая эти показатели, средний размер пособий по случаю потери кормильца на 1 декабря текущего года составил 50 368 тенге.

Всего же с начала года казахстанцам было выплачено более 402 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца.

Напомним, что в следующем году эти и другие пособия вырастут вместе с основными расчетными показателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003202-kakie-vyplaty-polagayutsya-semyam-poteryavshim-kormiltsa-i-kazahstantsam-s-invalidnostyu/