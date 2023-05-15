Назначение еще одного пособия было полностью автоматизировано в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане было полностью автоматизировано уже второе пособие, что значительно сократило срок оказания данных услуг. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане практикуется автоматическое назначение некоторых пособий и социальных выплат в рамках Цифровой карты семьи.

Данная система автоматически определяет казахстанцев, которым положены выплаты, отправляет им сообщения с просьбой дать согласие на их назначение и после положительного ответа материальная помощь назначается без непосредственного участия получателя.

Но даже при таком проактивном формате присутствует человеческий фактор в лице сотрудников государственных органов.

Но теперь ведомство полностью исключило его при назначении государственного социального пособия по инвалидности, что позволило сократить срок оказания услуги до одного рабочего дня.

Ранее данная услуга оказывалась при участии сотрудников Государственной корпорации «Правительство для граждан», и срок ее оказания составлял восемь рабочих дней.

В феврале текущего года рассмотрение заявления было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение четырех рабочих дней.

Окончательным этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение пособия по инвалидности проводится только посредством информационных систем Министерства труда.

Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя.

Получить услугу в проактивном формате можно, лишь ответив согласием на SMS-сообщение, пришедшее с номера 1414, и подтвердив банковский счет. Все необходимые сведения для оформления пособия или соцвыплаты поступают из информационных систем государственных органов.

Напомним, в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа», что также позволило сократить срок оказания услуги до одного рабочего дня.

В Минтруда между тем сообщают, что до конца текущего года данный подход планируется реализовать еще по двум другим государственным услугам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2020557-naznachenie-esche-odnogo-posobiya-bylo-polnostyu-avtomatizirovano-v-kazahstane/