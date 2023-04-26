Сколько в среднем платят пенсионерам из ЕНПФ

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо государственной пенсии, пожилым казахстанцам, при наличии пенсионных накоплений, положены выплаты из ЕНПФ. О средней сумме выплаты в марте, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

Как известно, казахстанская пенсионная система – многоуровневая. Она состоит из государственной пенсии, которая делится на базовую и солидарную, и на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Государственная пенсия зависит от трудового стажа и по состоянию на 1 апреля текущего года ее средний размер составляет 120 798 тенге. А вот выплаты из ЕНПФ зависят от суммы, которую успел накопить казахстанец на своем индивидуальном пенсионном счете (ИПС).

Как отмечают в ЕНПФ, на 1 апреля 2023 года средняя сумма ежемесячной пенсионной выплаты по графику составила 32 082 тенге. По сравнению с прошлогодним показателем эта сумма выросла на 9,23%. При этом максимальная сумма, которую в марте получали казахстанцы из ЕНПФ, в разы больше – 742 692 тенге.

Всего же с начала года пенсионный фонд выплатил порядка 98 млрд тенге. В том числе:

пенсионные выплаты по возрасту – 36,09 млрд тенге ;

; выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 34,4 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – 12,4 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 8,7 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 1,4 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 690,6 млн тенге ;

; переводы в страховые организации – 4,3 млрд тенге.

Что касается накоплений, то по данным Единого накопительного пенсионного фонда, на 1 апреля текущего года на индивидуальных пенсионных счетах скопилось порядка 15,4 трлн тенге.

Стоит отметить, что часть этих средств была сформирована за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальный банк и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018352-skolko-v-srednem-platyat-pensioneram-iz-enpf/