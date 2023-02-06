Какие госуслуги были автоматически назначены казахстанцам в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие государственные услуги казахстанцы могут получить проактивно – в автоматическом режиме без своего прямого вмешательства. О том, сколько услуг было автоматически оказано в социально-трудовой сфере в 2022 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С нового года в Казахстане в полную силу заработала "Цифровая карта семьи" – система, которая в проактивном формате способна назначать нуждающимся казахстанцам полагающиеся им госуслуги.

Происходит это без прямого участия самих получателей. Система просто присылает SMS-сообщение с номера 1414, в котором человеку предлагается получить положенную ему услугу. От гражданина требуется лишь положительный ответ.

Всего за все время пилотного режима таким образом пособия и соцвыплаты получили более 30 тыс. казахстанцев.

Однако проактивное назначение государственных услуг практиковалось еще до пилотного запуска "Цифровой карты семьи" в сентябре прошлого года и на данный момент не ограничивается только выплатами.

Как отмечают в Минтруда, всего за 2022 год таким образом было назначено порядка 1,1 млн госуслуг. По сравнению с 2021 годом количество воспользовавшихся проактивным способом получателей выросло в два раза.

Всего на данный момент проактивно назначаются 23 услуги в социально-трудовой сфере. Как сообщают в ведомстве, наиболее востребованными из них являются:

регистрация безработных – 347 тыс. услуг ;

; назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком – 215 тыс. услуг ;

; назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком – 179 тыс. услуг;

выплата разницы между суммой фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений – 127 тыс. услуг ;

; установление инвалидности, степени утраты трудоспособности и определение необходимых мер социальной защиты – 57 тыс. услуг.

Кроме того порядка 55 тыс. граждан с инвалидностью в 2022 году также в проактивном формате смогли оформить получение технических средств реабилитации и социальных услуг.

Раньше для этого им нужно было обращаться в четыре различные инстанции: в поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, центр обслуживания населения (ЦОН) и акимат. Теперь достаточно прийти только в поликлинику, а после получения SMS-сообщения согласиться на оказание услуг.

Напомним, в ближайшие два года на "проактивный формат" планируется перевести все виды государственных услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2008195-kakie-gosuslugi-byli-avtomaticheski-naznacheny-kazahstantsam-v-2022-godu/