Сколько денег получили малообеспеченные семьи в Казахстане в 2022 году

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане малообеспеченные семьи могут рассчитывать на получение адресной социальной помощи (АСП) от государства. О том, сколько денег они получили в 2022 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В третьем квартале 2022 года средние доходы казахстанцев составили около 245,5 тыс. тенге – или примерно 81 тыс. тенге в месяц.

Однако у некоторых жителей страны нет и таких доходов – в 2021 году почти миллион малообеспеченных казахстанцев нуждались в финансовой поддержке от государства.

По актуальным данным Минтруда, количество нуждающихся сократилось – в 2022 году адресную социальную помощь назначили 728,7 тыс. человек из 141,5 тыс. семей. Всего им было выплачено 59,5 млрд тенге.

Вместе с тем около 204,6 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили гарантированный социальный пакет (ГСП) .

Напомним, что раньше в ГСП входили наборы продуктов питания и бытовой химии, но с нового года их было принято заменить дополнительными выплатами – по 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка из нуждающейся семьи.

Кто может оформить АСП

АСП – не простое пособие, которое полагается всем нуждающимся. Такую помощь могут получить только те семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. При этом все, кто может работать, должны быть официально трудоустроены.

Таким образом, АСП не обеспечивает семьи, а лишь помогает им "добить" свои среднедушевые доходы до прожиточного минимума. Другими словами, главная цель адресной социальной помощи – поддержать малообеспеченную семью в трудной жизненной ситуации и помочь ей выбраться из бедности.

Напомним, с 1 января 2023 года, АСП, как и многие другие государственные социальные пособия, может назначаться в проактивном формате. Специально разработанная "Цифровая карта семьи" способна сама находить нуждающихся граждан и отправлять им уведомление о возможном получении финансовой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006844-skolko-deneg-poluchili-maloobespechennye-semi-v-kazahstane-v-2022-godu/