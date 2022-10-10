Почти миллион казахстанцев нуждается в адресной социальной помощи, заявили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Адресная социальная помощь (АСП) – один из способов борьбы с бедностью в стране. АСП не является простым пособием, которое полагается всем нуждающимся. Однако с каждым годом количество получателей этой помощи растет. О том, где их больше всего проживает, рассказали аналитики Ranking.kz.

Проблема бедности очень актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире. Адресная социальная помощь – один из инструментов, который помогает бороться с этой проблемой.

АСП в Казахстане назначается семьям с низкими доходами – ее цель не обеспечивать нуждающихся, а лишь помочь им выбраться из бедности.

Тем не менее, несмотря на вполне успешную практику, получателей АСП с каждым месяцем становится все больше и больше. Так, например, в июне в стране насчитывалось 113,9 тысячи малоимущих семей, которые получают АСП, а месяц спустя - уже 115,3 тыс. семей.

Аналогичная картина наблюдается и в разрезе целого года. Так, по итогам 2021 года численность получателей адресной социальной помощи в Казахстане составляла 990,5 тыс. человек (против 936,2 тыс. человек годом ранее).

Где больше всего получателей АСП

В разрезе регионов больше всего нуждающихся в АСП проживает в Туркестанской области (237,5 тыс. человек) и в Шымкенте (225,8 тыс. человек). Замыкает тройку антилидеров Алматинская область – 115, 1 тыс. человек.

Меньше всего получателей в 2021 году проживало в Атырауской и Северо-Казахстанской областях – 8,9 тыс. и 11,3 тыс. человек соответственно.

Почти миллион получателей АСП проживало в Казахстане в 2021 году. Инфографика: ranking.kz

Средний размер выплаты по Казахстану в 2021 году составил 6,7 тыс. тенге в месяц.

При этом самые большие среднемесячные размеры АСП были зафиксированы в Астане (8,4 тыс. тенге), Восточно-Казахстанской области (8,4 тыс. тенге) и Алматы (8,1 тыс. тенге).

Самые низкие - в Туркестанской (5,1 тыс. тенге), Жамбылской (5,7 тыс. тенге) и в Актюбинской (5,9 тыс. тенге) областях.

Стоит отметить, что причина такой разницы может заключаться в размере прожиточного минимума, который сильно отличается от региона к региону. В одном он может слегка превышать 40 тыс. тенге, а в другом же практически догнать минимальную заработную плату по стране (60 тыс. тенге в 2022 году).

Жилищная помощь

Помимо адресной социальной помощи нуждающимся семьям также могут назначить и жилищную помощь (ЖП), которую можно использовать при оплате коммунальных услуг, а также при аренде или содержании жилья.

Таких граждан, в отличии от получателей АСП, в 2021 году стало меньше – 32,2 тыс. семей против 37,4 тыс. семей в 2020 году. Наибольшее количество нуждающихся домохозяйств проживало в Кызылординской (4,6 тыс.), Восточно-Казахстанской (4,1 тыс.) и Жамбылской (4 тыс.) областях.

Средний размер ЖП по Казахстану в 2021 году составил 3,3 тыс. тенге (против 2,4 тыс. тенге годом ранее). Самые высокие показатели были зафиксированы в Мангистауской области (8,4 тыс. тенге), а также в Кызылординской и Туркестанской областях (6 тыс. тенге в каждом из регионов).

Самые маленькие размеры жилищной помощи зафиксированы в Северо-Казахстанской (1,2 тыс. тенге) и в Актюбинской (1,3 тыс. тенге) областях.

Стоит отметить, что за жилищной помощью нужно обращаться каждый квартал, а при определении размера выплат учитываются практически все виды доходов, которые есть у семьи, даже безвозмездно полученные деньги и выигрыш в лотерею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1991915-pochti-million-kazahstantsev-nuzhdaetsya-v-adresnoy-sotsialnoy-pomoschi-zayavili-analitiki/