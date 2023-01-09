На сколько выросли доходы казахстанцев в 2022 году

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в стране росла не только инфляция. Согласно статистике, заметно выросли и доходы населения. Сколько получают казахстанцы, рассказали аналитики Finprom.

По итогам декабря 2022 года рост цен на товары и услуги в Казахстане достиг рекордных 20,3%. Однако, как отмечают аналитики, вместе с инфляцией, в стране росли и доходы казахстанцев.

В третьем квартале 2022 года доходы населения достигли 245,5 тыс. тенге – это на 16,5% больше показателя 2021 года (210,7 тыс. тенге).

Денежные доходы населения. Инфографика: finprom.kz

В разрезе регионов самые высокие доходы были зафиксированы в Астане – 339 тыс. тенге за три месяца. Следом идет Алматы – 292,3 тыс. тенге, а на третьем и четвертом местах расположились Восточно-Казахстанская и Улытауская области – 313 тыс. и 312 тыс. тенге соответственно.

Наименьшие доходы наблюдались у жителей Туркестанской области – всего 156,4 тыс. тенге на душу населения за три месяца. Впрочем, это все равно на 15,6% больше, чем годом ранее, хотя и заметно меньше общереспубликанского показателя.

Доходы населения в разрезе регионов. Инфографика: finprom.kz

Какие доходы у казахстанцев

Согласно данным аналитиков, большую часть доходов (76,3%) казахстанцы в третьем квартале 2022 года получили от трудовой деятельности. В денежном выражении эта сумма равна 180,4 тыс. тенге за три месяца. Это на 21,9% больше, чем было в третьем квартале 2021 года.

Эта сумма в свою очередь делится на доходы от работы по найму – 157 182 тенге (рост на 23,3%), а также доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности – 23 232 тенге за три месяца (рост на 12,7%).

Социальные трансферты увеличились всего на 3,3% за год – до 55,1 тыс. тенге.

Из них порядка 44,8 тыс. тенге составили пенсии, 9,1 тыс. тенге – пособия, 1 тыс. тенге – стипендии и 239 тенге – АСП и жилищная помощь. Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты выросли на 6,2%, до 5,5 тыс. тенге за три месяца.

На прочие доходы в третьем квартале 2022 года пришлось всего 4 388 тенге.

Из чего состоят денежные доходы казахстанцев. Инфографика: finprom.kz

Почему доходы и "средняя зарплата" не совпадают

В Казахстане средняя заработная плата в третьем квартале 2022 года была равна 299,8 тыс. тенге. Однако доходы населения – совершенно другой параметр, который рассчитывается по другому принципу.

В первом случае берутся только зарплаты, которые делятся на количество наемных работников. Более того, при расчете статистика не учитывает малые предприятия, у которых, как правило, зарплаты меньше, чем у крупного бизнеса.

В случае же с доходами населения помимо зарплат учитываются и другие выплаты: пенсии, пособия, стипендии, алименты и даже адресная социальная помощь. Вся полученная сумма в итоге делится на численность всего населения страны.

Именно поэтому оба показателя так сильно отличаются друг от друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004634-na-skolko-vyrosli-dohody-kazahstantsev-v-2022-godu/