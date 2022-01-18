Кому положены выплаты и пособия за вредность на производстве в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые виды деятельности могут нести дополнительные угрозы здоровью казахстанцев. В этом случае им предусмотрены различные льготы, включая денежные выплаты и даже дополнительный отпуск. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Устраиваясь на работу, важно оценивать не только уровень предлагаемого оклада, но и другие важные составляющие, которые защищают интересы работника.

Например, важно требовать заключение официального трудоустройства, так как от этого зависят:

пенсионные накопления,

статус медицинской страховки и защита здоровья работника,

обеспечение социальными выплаты в будущем,

прозрачность условий оплаты труда и отпуск.

Также некоторые виды профессий связаны с вредным или опасным производством. В этом случае казахстанцы имеют право на различные льготы, о которых также важно знать.

Виды компенсаций

Как сообщает сайт Электронного правительства, существует утвержденный список профессий, работником которых предоставляются права на:

повышенный размер оплаты труда;

сокращенную продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю вместо стандартных 40 часов;

дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

При этом дополнительный отпуск должен быть не менее 6 календарных дней, если человек отработал на вредном и опасном производстве 1 год. Длительность отпуска также определяется согласно списку вредных профессий.

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Пособия работникам опасных и вредных профессий

Существуют также специальные ежемесячные пособия, назначаемые за определенный стаж на вредном или опасном производстве.

Так, первый вид пособия имеет выплаты в размере 9,42 МРП или 28 853 тенге в 2022 году. Претендовать на эти суммы могут работники специальностей, указанных в списке номер 1 перечня вредных производств.

При этом имеются следующие требования:

мужчины – в возрасте от 53 лет и при наличии стажа не менее 20 лет. При этом 10 лет из этого стажа должны относиться к периоду до 1 января 1998 года;

женщины – в 48 лет и со стажем более 15 лет, из которых 7,5 до 1998 года.

Второй вид пособия имеет размер, равный 8,38 МРП или 25 667 тенге. Он начисляется работникам вредного производства, относящегося к списку номер 2. Также зависит от возраста и стажа:

мужчины – после 58 лет и более 25 лет стажа на вредном производстве, из которых 12,5 лет до 1998 года;

женщины – в 53 года и при общем стаже более 20 лет (минимум 10 лет работы до 1998 года).

Вне зависимости от получаемой заработной платы пособие выплачиваются ежемесячно с НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан».

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Также с 2014 года каждому работнику на вредном производстве положены обязательные профессиональные пенсионные взносы.

То есть работодатель за свой счет перечисляет в ЕНПФ на счет работника сумму, равную 5% от фонда оплаты труда.

Напомним, что казахстанские работодатели, независимо от вида деятельности, обязаны иметь страховку для своих сотрудников от несчастных случаев на работе.

Она позволяет защитить интересы казахстанцев в случае травм, болезней, потери трудоспособности и даже гибели на производстве.

Также мы рассказывали о том, кто может претендовать на два вида пособий в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1951463-komu-polozheny-vyplaty-i-posobiya-za-vrednost-na-proizvodstve-v-kazahstane/