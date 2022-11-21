Сколько казахстанцев вынуждены оформлять адресную социальную помощь

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во всем мире существует проблема бедности, и Казахстан не является исключением. Одним из инструментов борьбы с ней здесь является адресная социальная помощь (АСП). О том, сколько казахстанцев к ноябрю текущего года ее оформили, узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь – временная поддержка от государства. Ее главная цель – помочь малообеспеченным семьям выбраться из бедности.

У механизма АСП между тем есть четкие критерии, которые необходимо соблюсти для того, чтобы была возможность получить выплату.

Так, например, на получение адресной социальной помощи могут рассчитывать только те семьи, чей среднедушевой доход оказался ниже 70% от прожиточного минимума в регионе. При этом учитываются все виды доходов: зарплаты, алименты и другие средства, которые получает семья.

Также для получения АСП все трудоспособные члены семьи должны иметь работу. Если у них ее нет, они обязаны принять активное участие в мерах содействия занятости, то есть в поисках работы, получении новой специальности, открытии собственного дела.

Если не соблюсти эти требования, в назначении адресной социальной помощи будет отказано. Таким образом, АСП выходит за рамки обычного пособия, которое полагается всем нуждающимся.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 ноября 2022 года адресная социальная помощь была назначена 699,1 тыс. человек из 135,8 тыс. семей.

Всего же в 2022 году на назначение АСП из бюджета было выделено 64,5 млрд тенге.

Также в рамках гарантированной социальной помощи 191,4 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет из семей-получателей АСП были выданы наборы продуктов и бытовой химии.

Напомним, в новом 2023 году от назначения таких наборов планируется отказаться. Вместо них на каждого ребенка хотят выделять дополнительные денежные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998182-skolko-kazahstantsev-vynuzhdeny-oformlyat-adresnuyu-sotsialnuyu-pomosch/