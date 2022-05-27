Способна ли адресная социальная помощь "вытащить" казахстанцев из бедности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Адресная социальная помощь (АСП) назначается семьям с низкими доходами. Она призвана не обеспечивать семьи, а помочь им выбраться из бедности. Справляется ли АСП со своей главной целью, узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь - это временная поддержка от государства. Чтобы ее получать, нужно не только попадать в категорию малоимущих, но и соблюдать все требования, которые государство выдвигает. В частности, все трудоспособные члены семьи, которая претендует на АСП, должны быть трудоустроены.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 мая текущего года насчитывается 111,4 тысячи таких семей. Все они являются получателями адресной социальной помощи. В целом с начала года на помощь им выделено 18,8 млрд тенге.

Помогает ли АСП на самом деле

По итогам 2021 года количество семей, получивших соцпомощь, насчитывалось 198,4 тысячи, это приблизительно 990,5 тысячи человек.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Шымкенте – 47,2 тысячи семей (23,8%), Туркестанской – 42,9 тысячи семей (21,7%) и Алматинской – 22,6 тысячи семей (11,4%) областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Северо-Казахстанская – 2,7 тысячи семей (1,3%) и Атырауская – 1,6 тысячи семей (0,8%) области.

Как заявили в Минтруда, в 2021 году из общего числа малообеспеченных семей со временем перестали получать АСП более 51,4 тысячи семей, так как им удалось выбраться из состояния бедности. В 2020 году количество таких семей составило 47,4 тысячи из 184,7 тысячи получавших АСП.

В министерстве отмечают, что помощь малоимущим семьям не заканчивается только деньгами. Государством предусматривается оказание помощи по поиску работы, выделению грантов на открытие собственного бизнеса, направлению молодежи на практику и многое другое.

Все эти меры со временем могут помочь нуждающимся семьям улучшить свое финансовое состояние.

Какая помощь предусмотрена малоимущим семьям в 2022 году

Директор департамента социальной помощи при Минтруда РК подчеркнул, что с целью повышения благосостояния малообеспеченных семей на регулярной основе ведется работа по вовлечению всех трудоспособных получателей АСП в активные меры содействия занятости.

Иллюстративное фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

В текущем году в стране предусмотрено оказание мер занятости для более 199,8 тысячи человек. Как уже говорилось выше, помимо денежной помощи, предусмотрены и другие меры, работающие на перспективу, среди них:

трудоустройство через биржу труда;

20,3 тысячи грантов на открытие собственного бизнеса;

грантов на открытие собственного бизнеса; 22 тысячи направлений на молодежную практику;

направлений на молодежную практику; 3 тысячи рабочих мест для граждан, окончивших учебные заведения;

рабочих мест для граждан, окончивших учебные заведения; квоты на 36 тысяч человек , желающих пройти курсы повышения квалификации;

, желающих пройти курсы повышения квалификации; 16,6 тысячи временных мест на социальную работу;

временных мест на социальную работу; 52,1 тысячи временных мест на общественной работе;

временных мест на общественной работе; 8,1 тысячам человек предусмотрены субсидии на переезд в места с недостатком рабочей силы.

По состоянию на 1 мая текущего года из 571,1 тысячи человек, получающих адресную соцпомощь, 63,6% или 363,1 тысячи детей до 18 лет. Таким образом можно посчитать, что данные меры охватят практически все взрослое, работоспособное население, нуждающееся в АСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1971372-sposobna-li-adresnaya-sotsialnaya-pomosch-vytaschit-kazahstantsev-iz-bednosti/