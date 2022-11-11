Сколько планируют выплачивать детям из малообеспеченных семей в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Малообеспеченные семьи с детьми помимо адресной социальной помощи (АСП) также могут рассчитывать на получение продуктовых наборов. Однако от этой практики хотят отказаться в пользу дополнительной денежной помощи. Какой у нее будет размер, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане малообеспеченные семьи с детьми, которые являются получателями АСП, также могут рассчитывать на получение детских социальных пакетов.

Если ребенку не больше шести лет, то в этот пакет входит набор продуктов и бытовая химия. А детям старше шести лет полагается школьный набор.

Однако в скором времени от такого вида социальной помощи в Казахстане могут отказаться. Согласно проекту приказа Министра труда и социальной защиты населения РК, который был опубликован на портале «Открытые НПА», вместо продуктовых наборов в стране хотят ввести назначение дополнительной денежной помощи.

«Детям в возрасте от одного года до шести лет включительно выплачивается на период назначения адресной социальной помощи ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя на каждого ребенка», - говорится в проекте приказа Минтруда.

Таким образом, вместо продуктов и бытовой химии к основной сумме адресной социальной помощи предлагается дополнительно выделять около 5 тысяч тенге в месяц на каждого ребенка дошкольного возраста (1 МРП для расчета пенсий и пособий в 2022 году равен 3 180 тенге).

Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Также документом исключается назначение социального пакета и для детей старше шести лет. Однако это не значит, что они остаются без поддержки. Напомним, что в рамках благотворительной программы "Всеобуч" казахстанские школьники из малообеспеченных семей по-прежнему могут рассчитывать на материальную помощь.

Стоит отметить, что это не единственное изменение, которое предлагается ввести в механизм назначения адресной социальной помощи. Также приказом предусматривается проактивное назначение АСП – то есть без заявления и прямого участия услугополучателя.

Определять потенциальных получателей адресной социальной помощи, соответствующих требованиям для назначения АСП, планируют по сведениям из информационных систем государственных органов.

Напомним, сейчас в стране в пилотном режиме действует информационная система «Цифровая карта семьи», которая способна определять социальное благополучие граждан и автоматически назначать нуждающимся соответствующие пособия и социальные выплаты. С момента запуска проекта уже более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги проактивно.

Стоит отметить, что проект приказа, который вносит вышеуказанные изменения, находится только на стадии обсуждения, которая завершится лишь 25 ноября. Это значит, что предлагаемые дополнения еще не вступили в законную силу и могут быть изменены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1996755-skolko-planiruyut-vyplachivat-detyam-iz-maloobespechennyh-semey-v-kazahstane/