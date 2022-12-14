Уровень бедности заметно вырос в Казахстане

Бедность. Иллюстративное фото: pixabay.com

За год очень многие товары и услуги стали намного дороже. Вместе с ростом цен в Казахстане растет и уровень бедности. О том, сколько в стране проживает семей, чьи доходы не достигают прожиточного минимума, рассказали в Бюро национальной статистики.

Уровень бедности в Казахстане определяется количеством семей, чьи использованные на потребление доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ) в регионе.

В третьем квартале 2022 года величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц составила 46 671 тенге. При этом для каждого региона страны этот показатель может отличаться.

Другими словами, если доходы семьи ниже прожиточного минимума, она считается малоимущей. В третьем квартале текущего года таких домохозяйств стало значительно больше.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, уровень бедности в стране в среднем составил 5,3%. Стоит отметить, что еще во втором квартале текущего года он был равен 5,1%. А в первом – 4,6%.

Самая высокая доля семей, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, проживает в Туркестанской области – 9,1%. Следом идет Мангистауская область – здесь уровень бедности равен 8,8%. Замыкает тройку антилидеров Шымкент – 7,2%.

Самый низкий уровень бедности в третьем квартале 2022 года был зафиксирован в новой Улытауской области (2%) и в Астане (2,2%). В Алматы этот показатель составил 4,5%.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Чем больше семья, тем она беднее

Стоит отметить, что уровень бедности отличается не только в зависимости от региона. На риск бедности сильное влияние также оказывает размер домашнего хозяйства.

Как отмечают аналитики, уровень бедности среди семей, состоящих из 5 и более лиц, по итогам третьего квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Для сравнения, среди домохозяйств из четырех человек этот показатель составил 3,1%, в семье из трех лиц – 1,6%, а из двух – 0,5%.

Что интересно, в третьем квартале статистика также зарегистрировала небольшую долю одиноких казахстанцев, чьи доходы также составляют меньше прожиточного минимума – 0,2%, тогда как ранее их количество было приближено к нулю.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

По итогам ноября инфляция в Казахстане практически достигла рекордных 20%. Это неизбежно должно было «ударить» по благополучию казахстанцев, ведь вместе с ростом цен повышается и прожиточный минимум, и уровень бедности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001564-uroven-bednosti-zametno-vyros-v-kazahstane/