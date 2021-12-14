Учитываются ли пособия по инвалидности при расчете АСП в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Неправильно понятые изменения, внесенные в законодательные акты, могут привести к заблуждению людей и к необоснованной панике. Изменится ли сумма адресной социальной помощи, если в семье есть ребенок с инвалидностью, читайте в материале NUR.KZ.

В некоторых социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что при исчислении совокупного дохода семьи для получения адресной социальной помощи учитываются пособия для детей с инвалидностью. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, это не соответствует действительности.

К ошибочной информации привело неверное толкование внесенных с 23 октября текущего года изменений и дополнений в приказ Минтруда "Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи».

Напомним, что адресная социальная помощь назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ).

Для каждого региона ежемесячно рассчитывается свой прожиточный минимум на душу населения в зависимости от изменения стоимости минимальной потребительской корзины.

Например, в ноябре 2021 года, по данным Бюро национальной статистики, общий по стране прожиточный минимум на душу населения составил 37 211 тенге.

Исчисление совокупного дохода семьи

Кратко перечислим, какие доходы, согласно правилам, учитываются при расчете совокупного дохода семьи:

зарплаты, социальные выплаты и алименты;

доходы от личного подсобного хозяйства, от предпринимательской деятельности, от продажи недвижимости или транспортного средства или сдачи их в аренду;

доходы от ценных бумаг, денежных вкладов, депозитов;

доходы от наследования или дарения недвижимости транспортных средств и другие;

доходы от безвозмездного гранта или использования кредита;

доходы в виде безвозмездно полученных денег, доходы от денежных переводов;

доходы от выигрышей в любом выражении;

доходы, полученные от участия в активных мерах содействия занятости за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения в рамках программы.

Рассчитывается общий доход семьи методом сложения всех имеющихся доходов, поделенных на количество ее членов. Если полученная сумма будет меньше 70% от прожиточного минимума, установленного в регионе, то семья считается малообеспеченной.

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Какие изменения вступили в силу

Основным изменением, касательно социальной защиты отдельных категорий граждан, стало снижение возраста присвоения инвалидности с 16 до 7 лет, что позволяет устанавливать группы инвалидности гражданам с особыми потребностями с раннего возраста.

Эти изменения никак не коснулись методики назначения адресной помощи.

А изменения в правила исчисления дохода для назначения АСП, вступившие в силу 8 декабря текущего года, носили исключительно редакционный характер.

Таким образом, были изменены только названия пособий:

1) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 7 лет;

2) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп;

3) специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам до 7 лет;

4) специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп.

Таким образом, при назначении адресной помощи вышеуказанные пособия не учитывались и не будут учитываться в составе совокупного дохода семьи.

Уточним, что, согласно вышеназванным изменениям, месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах:

детям-инвалидам до 7 лет – 1,40 прожиточного минимума;

детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой группы – 1,92 ПМ;

детям-инвалидам с 7 до 18 лет второй группы – 1,59 ПМ;

детям-инвалидам с 7 до 18 лет третьей группы – 1,40 ПМ;

инвалидам с детства первой группы – 1,92 ПМ;

инвалидам с детства второй группы – 1,59 ПМ;

инвалидам с детства третьей группы – 1,20 ПМ;

инвалидам первой группы – 1,92 ПМ;

инвалидам второй группы – 1,53 ПМ;

инвалидам третьей группы – 1,04 ПМ.

Государство принимает все меры для полноценной интеграции имеющих инвалидность граждан в общество, для стирания барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946901-uchityvayutsya-li-posobiya-po-invalidnosti-pri-raschete-asp-v-kazahstane/