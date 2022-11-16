На сколько выросли пособия по инвалидности и потере кормильца за год в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы с инвалидностью, а также семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. На сколько изменился средний размер этих пособий за год, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанским семьям, которые потеряли кормильца, а также людям с инвалидностью полагаются выплаты государственных пособий.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171,7 тыс. человек.

Только в октябре на эти выплаты было выделено почти 37 млрд тенге. Из них 28,3 млрд тенге было направлено на выплаты пособий по инвалидности, а 8,4 млрд тенге – по случаю потери кормильца.

Если же говорить о средних размерах, то по состоянию на 1 ноября 2022 года они следующие:

по инвалидности – 53 364 тенге,

по случаю потери кормильца – 48 877 тенге.

Сравнив эти показатели с прошлым годом (то есть по отношению к октябрю 2021 года), выяснилось, что средний размер данных выплат несколько вырос.

Так, например, по данным Минтруда, в октябре прошлого года получателям пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца было выплачено 25,5 млрд и 6,7 млрд тенге соответственно.

При этом средние размеры выплат были следующими:

по инвалидности – 48 690 тенге ;

; по случаю потери кормильца – 44 793 тенге.

То есть средний размер пособий по инвалидности за год вырос на 4 674 тенге, а по случаю потери кормильца - на 4 084 тенге .

Стоит отметить, что размеры данных выплат зависят от группы и причины инвалидности, а также от количества иждивенцев умершего. Также определенную роль играет и размер прожиточного минимума, который в 2022 году равен 37 389 тенге, тогда как в 2021 году он составлял 36 018 тенге.

Однако не стоит считать, что денежная помощь - это единственное на что могут рассчитывать нуждающиеся казахстанцы.

Помимо пособий и соцвыплат, лица с особыми потребностями могут рассчитывать и на другую помощь. Например, им могут предоставить необходимые технические средства, услуги индивидуального помощника и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1997438-na-skolko-vyrosli-posobiya-po-invalidnosti-i-potere-kormiltsa-za-god-v-kazahstane/