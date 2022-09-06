Потерявшим работу казахстанцам увеличат размер компенсации

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если казахстанец потеряет работу, то он может рассчитывать на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. С нового года их размеры планируют увеличить. О том, как они изменятся, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

В Казахстане насчитывается порядка 452 тыс. безработных граждан. Те из них, кто до потери работы производил отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), имеют право на получение соцвыплат сроком вплоть до шести месяцев.

Граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработного и получали соцвыплаты, по состоянию на июль 2022 года насчитывалось около 60 тыс. человек.

Размер компенсации, на которую может претендовать потерявший работу казахстанец, на данный момент не превышает 40% от суммы потерянного дохода в зависимости от его трудового стажа. Однако в скором времени эту ставку пересмотрят.

В рамках реализации проекта Социального кодекса РК с 1 января 2023 года на 13% будет увеличен размер компенсации, которую могут получить потерявшие работу казахстанцы. Таким образом, коэффициент замещения дохода для исчисления размера соцвыплаты поднимется с 40% до 45%.

Напомним, это не единственное изменение, которое ждет казахстанцев в 2023 году. Ранее мы рассказывали об увеличении срока, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, будут получать пособия и соцвыплаты. Эти изменения также реализовываются в рамках Социального кодекса РК.

Стоит отметить, что несмотря на увеличение размеров и сроков выплат, это никак не отразится на финансовой нагрузке работодателей – размер ставки социальных отчислений за работников в ГФСС остается без изменений.

При этом останутся без изменений условия выплаты – она по-прежнему будет назначаться за счет средств ГФСС вне зависимости от причин увольнения. Право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.

О том, как зарегистрировать себя в качестве безработного, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1986400-poteryavshim-rabotu-kazahstantsam-uvelichat-razmer-kompensatsii/