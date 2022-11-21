Размеры некоторых социальных выплат увеличат с нового года в Казахстане

Купюры тенге в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работающие казахстанцы, попав в трудную жизненную ситуацию, могут рассчитывать на получение материальной помощи от Государственного фонда социального страхования (ГФСС). С нового года некоторые социальные выплаты было решено увеличить. Как изменятся их размеры, узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2023 года казахстанцев ждет ряд изменений. Так, например, одно из них коснется социальных выплат из ГФСС.

Ранее мы рассказывали о планах правительства увеличить размер выплат для казахстанцев, утративших трудоспособность, и семей, оставшихся без кормильца.

Теперь же было утверждено соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и опубликованное на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.

«С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат», - говорится в постановлении.

Таким образом, с нового года получателей этих социальных выплат из ГФСС ждет значительная прибавка.

Напомним, это не единственное изменение, которое вводится в 2023 году. Со следующего года в Казахстане также увеличивается срок, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, будут получать пособия и соцвыплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998168-razmery-nekotoryh-sotsialnyh-vyplat-uvelichat-s-novogo-goda-v-kazahstane/