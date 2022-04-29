ЕНПФ начнет назначать невостребованные пенсии казахстанцам в проактивном формате

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По достижении пенсионного возраста каждый казахстанец получает пенсию от государства и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Для получения последней сначала нужно обратиться в фонд. Как оказалось, не все казахстанцы получают свои законные выплаты. Что государство собирается делать для решения этой проблемы, выяснили журналисты NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд формируется за счет взносов казахстанцев. Деньги, которые хранятся на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС), доступны гражданам по достижении пенсионного возраста в виде ежемесячных выплат.

Как передает Единый накопительный пенсионный фонд, по состоянию на 1 марта 2022 года не все пенсионеры, которые имеют ИПС в фонде, получают свои законные выплаты. Таких граждан более 175 тысяч.

После сверки данных из ЕНПФ и Государственной корпорации “Правительство для граждан”, выяснилось, что часть лиц из данной категории вкладчиков получают пенсию по возрасту за счет бюджетных средств и по ним в базе мобильных граждан зарегистрирован телефонный номер.

В связи с этим гражданам, которые не обратились в фонд за выплатой пенсионных накоплений, государственная корпорация назначает выплаты в проактивном формате путем направления sms-сообщения. Данная работа начата с 27 апреля 2022 года.

Гражданам, которые получат такое уведомление, нужно будет отправить ответное сообщение на казахском либо русском языках. Таким образом, они начнут получать законную пенсию из ЕНПФ на свои банковские счета, в соответствии с графиком выплат государственной пенсии.

Стоит отметить, что при получении проактивной услуги гражданину никуда не нужно будет обращаться или подавать документы. Все будет сделано автоматически.

Размер и срок пенсионных выплат из ЕНПФ зависит от остатка пенсионных накоплений на индивидуальном счете вкладчика. В случае, если сумма будет меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, она будет выплачена единовременно с учетом удержания индивидуального подоходного налога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1967501-enpf-nachnet-naznachat-nevostrebovannye-pensii-kazahstantsam-v-proaktivnom-formate/