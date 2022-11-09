Механизм наследования пенсионных накоплений упростили в Казахстане

Купюры тенге в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наследники умершего казахстанца имеют право наследовать его пенсионные накопления в ЕНПФ. Сейчас связанные с этим процедуры были упрощены. Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции РК.

Каждый официально работающий казахстанец имеет пенсионные накопления в ЕНПФ, которые затем выплачиваются вместе с государственной пенсией. Но бывают случаи, когда человек, имеющий накопления, умер до того, как смог ими воспользоваться.

В этом случае его пенсионные накопления, которые сформировались за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана.

Как отмечают в Минюст, благодаря доработки процесса взаимодействия информационных систем, механизм наследования пенсионных накоплений был значительно упрощен.

Теперь наследники умершего казахстанца имеют возможность максимально быстро получить следующую информацию:

необходимо ли оформлять свидетельство о праве на наследство на пенсионные накопления в ЕНПФ. Если у умершего лица нет пенсионных накоплений, то нотариус просто сообщит наследникам, что ничего оформлять не нужно;

об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления и о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение, в случае, если наследник ее не получал, но необходимая сумма есть на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) умершего;

о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение и необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления, в случае, если у умершего лица на ИПС сумма накоплений больше, чем полагается в качестве единовременной выплаты на погребение.

Всю эту информацию казахстанцы теперь смогут узнать у нотариуса при помощи Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат». Стоит отметить, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия, то есть с даты смерти наследодателя.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как принять в наследство пенсионные накопления умершего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1996324-mehanizm-nasledovaniya-pensionnyh-nakopleniy-uprostili-v-kazahstane/