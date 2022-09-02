От продуктовых наборов для детей собираются отказаться в Казахстане

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В Казахстане малоимущие семьи, которые оказались за чертой бедности, могут рассчитывать на адресную социальную помощь (АСП) от государства. Сейчас механизм, по которому ее выделяют, пересматривают. О том, что изменится для получателей АСП, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанские семьи, чей общий доход не превышает 70% от прожиточного минимума (ПМ) на каждого члена, могут рассчитывать на получение адресной соцпомощи от государства. Она призвана не обеспечивать семьи, а помочь им выбраться из бедности.

В ее рамках предоставляется и помощь детям.

На данный момент в социальный пакет для детей до шести лет входит набор продуктов, который необходим для полноценного здорового питания и роста ребенка. Как правило, это овощи, фрукты и молочные продукты, содержащие витамины и обогащенные полезными микроэлементами.

Дети же старше шести лет вместо набора продуктов могут рассчитывать на получение школьной и спортивной формы, а также других принадлежностей.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты, данный подход собираются пересмотреть, и внедрить механизм, который уже начал действовать в рамках благотворительной программы общественного фонда "Всеобуч".

Нуждающимся школьникам полагалась помощь при подготовке к школе. До изменений фонд выдавал все школьные принадлежности самостоятельно: школьники могли рассчитывать на получение одежды, обуви и школьных принадлежностей от государства.

Со временем в Министерстве образования решили отказаться от такого механизма в пользу монетизации – то есть семьям, вместо готовых школьных наборов, начали выделять денежную сумму на покупку всего необходимого. При этом внедрили и механизм проверки потраченных денег.

Похожий способ оказания помощи детям и собираются внедрить в рамках адресной соцпомощи: вместо выдачи готовых продуктовых и школьных наборов для детей – выдавать семьям определенную сумму на самостоятельную закупку всего необходимого.

Данное изменение собираются внедрять в рамках проекта Социального кодекса РК, который также вносит изменения и в правила выплат государственных пособий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1985942-ot-produktovyh-naborov-dlya-detey-sobirayutsya-otkazatsya-v-kazahstane/