Сколько казахстанских семей не могут самостоятельно собрать детей в школу

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Собрать ребенка в школу – настоящий удар по семейному бюджету. Особенно тяжело приходится семьям из социально уязвимых слоев населения. Однако им полагается финансовая помощь от фонда «Всеобуч». Сколько детей уже успели получить деньги, рассказали в Министерстве образования и науки РК.

Подготовка к школьным будням – настоящий квест, который потребует больших денежных вложений. Особенно если учитывать, что многие канцтовары очень сильно подорожали в Казахстане за последний год.

Тяжелее всех приходится семьям, которые входят в категорию социально уязвимых. Однако в этом случае они могут рассчитывать на финансовую помощь от общественного фонда «Всеобуч». Кстати, недавно размеры этой помощи были увеличены и стандартизированы.

Сколько детей получили финансовую помощь

По данным Министерства образования, более 300 тысяч школьников уже получили денежные средства для приобретения школьной формы и канцтоваров. Всего же финансовая помощь будет направлена 475 тыс. детей.

Размер финансовой помощи зависит от региона проживания семьи, однако она не может быть меньше 37 389 тенге (1 прожиточный минимум в 2022 году). Эти деньги родители детей получают на специальный карточный счет, через который они смогут приобрести все необходимое к школе.

На помощь от фонда"Всеобуч" могут рассчитывать:

семьи, получающие адресную социальную помощь;

семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающим в семьях;

дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся, определяемым коллегиальным органом управления организации образования.

Использование денег проверяется

Получив денежную помощь, есть риск, что деньги уйдут не по назначению. Чтобы этого не допустить, был разработан механизм проверки использования денег.

Вместе с заявлением об оказании материальной помощи заявитель дает свое согласие на предоставление документов, подтверждающих целевое расходование средств – чеки, квитанции об оплате, а также их фотографии.

Фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

Сдать их нужно в течение 15 рабочих дней со дня приобретения необходимых для школьника товаров. Также в заявлении родитель отмечает, что предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов.

Таким образом снижается риск того, что деньги могут уйти не на подготовку к школе ребенка, а на совершенно посторонние вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1984593-skolko-kazahstanskih-semey-ne-mogut-samostoyatelno-sobrat-detey-v-shkolu/