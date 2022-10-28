Доход от инвестирования пенсионных накоплений "съедается" инфляцией в Казахстане

Монета тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Пенсионные накопления не хранятся "мертвым грузом" на счетах в ЕНПФ – они инвестируются, чтобы получить дополнительный доход. Однако в текущем году доходность оказалась значительно ниже инфляции в стране. О том, стоит ли казахстанцам переживать за свою пенсию, читайте в материале NUR.KZ.

По данным на 1 октября в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана (ЕНПФ) хранится порядка 14,1 трлн тенге.

Значительная часть этих средств была накоплена за счет пенсионных взносов самих казахстанцев, но другая часть была получена благодаря инвестиционной деятельности Нацбанка РК, который является управляющим пенсионными накоплениями.

Как сообщили представители ЕНПФ, на 1 октября доля накопленного чистого инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях с учетом осуществленных выплат в этой сумме составляет 36,7%. Всего же Нацбанку удалось заработать на инвестициях порядка 6,8 трлн тенге.

Однако в разрезе 2022 года показатели значительно скромнее. За девять месяцев на счета вкладчиков ЕНПФ был распределен чистый инвестиционный доход в размере 716,8 млрд тенге. А доходность за год (то есть с октября 2021 года по сентябрь 2022) составила лишь 7,52% при годовой инфляции в 17,7%.

Другими словами, весь полученный за год инвестиционный доход был «съеден» инфляцией. Впрочем, переживать казахстанцам не стоит – сохранность их накоплений гарантируется государством.

Это значит, что, когда казахстанец выходит на пенсию или собирается забрать пенсионные накопления, производится расчет для выдачи компенсации по инфляционным потерям.

В этот момент сравнивается инвестиционная доходность его пенсионных накоплений и уровень инфляции в стране. Если доходность будет ниже, то получателю выплачивается разница за счет государственной гарантии.

Впрочем, даже с учетом того, что в 2022 году доходность ЕНПФ оказалась более чем в два раза ниже инфляции в стране, в долгосрочной перспективе реальная доходность пенсионных накоплений остается положительной.

К примеру, накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 55,8% при накопленной инфляции 53,7%.

Если взять еще более долгосрочный период, то инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 октября 2022 года с нарастающим итогом составила 722,84% при инфляции за весь период 646,37%.

Другими словами, даже несмотря на временные неудачи, когда ЕНПФ несет убыток, доходность пенсионных накоплений остается положительной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1994743-dohod-ot-investirovaniya-pensionnyh-nakopleniy-sedaetsya-inflyatsiey-v-kazahstane/