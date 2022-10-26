На сколько выросла максимальная пенсионная выплата за год в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, работающие казахстанцы, помимо государственной пенсии, могут также рассчитывать и на выплаты из ЕНПФ. О том, как за год изменилась максимальная сумма ежемесячной пенсионной выплаты, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

По данным фонда, на 1 октября 2022 года на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев хранилось порядка 14,1 трлн тенге.

Стоит отметить, что за месяц общая сумма заметно увеличилась – еще на начало сентября на счетах вкладчиков ЕНПФ хранилось 13,9 трлн тенге. А по сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост пенсионных накоплений вообще составил более 1 трлн тенге (7,8%).

Большая часть суммы, хранящейся в ЕНПФ, сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов – около 13,7 трлн тенге. Еще 422,4 млрд тенге поступило на счета за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, и 3,1 млрд тенге - за счет добровольных.

С начала года сумма пенсионных взносов составила порядка 1,2 трлн тенге, это на 278,5 млрд тенге (29%) выше показателя прошлого года. Как отмечают в фонде, рост произошел по всем видам взносов.

При этом выросла и сумма чистого инвестиционного дохода, которая поступила на счета вкладчиков. За девять месяцев текущего года она составила 717 млрд тенге, что заметно больше показателя, актуального на первое сентября – тогда инвестиционный доход ЕНПФ составил 694,7 млрд тенге.

Сколько было выплачено ЕНПФ

На взносах и инвестициях функции пенсионного фонда не заканчиваются. Так, с начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 трлн тенге.

Большая часть этой суммы (879 млрд тенге) пришлась на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение. Как отмечают в фонде, это более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, на этом фоне наблюдается рост по другим выплатам. Так, по по итогам сентября выплаты по возрасту увеличились на 21 % и составили порядка 87 млрд тенге.

ЕНПФ также осуществил:

выплаты по наследству – 47,6 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 37,6 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 1,8 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 4,1 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 19,5 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику, которую за счет своих накоплений получают пенсионеры и лица с инвалидностью, в текущем году составила 29 868 тенге, а максимальной - 707 326 тенге.

При этом годовой рост максимальной пенсионной выплаты из ЕНПФ составил более 30 тысяч тенге – в аналогичный период 2021 года ее размер был равен 673 643 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1994314-na-skolko-vyrosla-maksimalnaya-pensionnaya-vyplata-za-god-v-kazahstane/