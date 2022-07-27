Малообеспеченных семей в Казахстане стало больше

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Адресная социальная помощь (АСП) назначается семьям с низкими доходами. Она призвана помочь им выбраться из бедности, однако на деле получателей АСП становится только больше. О том сколько человек сейчас получают финансовую помощь, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Адресная социальная помощь не выплачивается всем подряд. На ее получение могут претендовать только семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, все работоспособные члены семьи должны быть трудоустроены или задействованы в мерах по обеспечению занятости.

По состоянию на 1 июля 2022 года АСП назначена 592,3 тыс. человек из 115,3 тыс. семей. Несмотря на то, что адресная социальная помощь призвана помочь малообеспеченным семьям выбраться из бедности, количество ее получателей становится только больше.

Например, на 1 июня количество получателей мер насчитывалось 113,9 тыс. семей, то есть за один месяц количество семей, которые вынуждены получать АСП увеличилось на 1,4 тыс. домохозяйств.

Кроме того, на 1 июля также насчитывается 154,9 тыс. детей которые являются получателями АСП. Детям в возрасте от 1 года до 6 лет полагается гарантированный социальный пакет в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, помимо АСП, семьи с детьми также могут рассчитывать на помощь от фонда «Всеобуч», который может помочь с приобретением всего необходимого для школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1980385-maloobespechennyh-semey-v-kazahstane-stalo-bolshe/