Как малообеспеченным казахстанцам получить жилищную помощь

Один раз в квартал малообеспеченным семьям положена жилищная помощь на погашение коммунальных услуг, аренду или содержание жилища. Как получить такую помощь и на каких условиях, читайте в материале NUR.KZ.
По данным мониторингового агентства Ranking.kz, в 2020 году жилищная помощь была оказана 37,4 тыс. семей на сумму 1,059 млрд тенге, что на 31,4% меньше, чем за 2019 год.
Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" предусматривает оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям на оплату:
- расходов на содержание жилого дома семьям, проживающим в приватизированных жилых помещениях или являющимся нанимателями жилых помещений в государственном жилищном фонде;
- потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям, являющимся собственниками или нанимателями жилища;
- арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
Наибольшая численность получателей жилищной помощи зафиксирована в Кызылординской (4 750 семей), Жамбылской (4 676 семей) и Восточно-Казахстанской (4 618 семей) областях.
Меньше всего получателей жилищной помощи по стране было в Атырауской области - 290 семей.
Размеры жилищной помощи
Средний размер ежемесячной жилищной помощи по Казахстану составил 2 363 тенге, в 2019 году эта сумма была на 6,2% больше. Порядок оказания жилищной помощи, как и ее размер, устанавливается местным исполнительным органом.
Такая помощь оказывается гражданам, затраты на оплату коммунальных услуг и содержание жилища которых превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели, установленную местными представительными органами.
Особенно ощутимо коммунальные услуги повышаются в отопительный сезон, и обращающихся за жилищной помощью граждан становится больше.
Доходы семьи учитываются за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением жилищной помощи, и за помощью необходимо обращаться ежеквартально.
При определении размеров жилищной помощи учитываются все доходы семьи, включая прибыль по депозитам, безвозмездно полученные деньги и даже и выигрыши в лотерею.
Доля расходов семьи на "коммуналку" и содержание жилища не должна превышать от 5% до 20% в зависимости от региона.
Например, приведем расчет жилищной помощи для одинокого пенсионера, проживающего в столице.
Норма площади жилья в столице составляет 18 кв.м. на человека, а для одинокого малообеспеченного гражданина нормой для расчета жилищной помощи будет 30 кв.м., но не менее однокомнатной квартиры.
Нормативы потребления электроэнергии в городе Нур-Султан составляют 150 кВт на семью, состоящую из 1 до 3 человек, 200 кВт — на семью, состоящую из 4 и более человек.
Предельно допустимый уровень расходов семьи на отплату коммунальных услуг в столице — не более 5% от дохода.
Если пенсия составляет 80 000 тенге, сумма льготного проезда тоже учитывается (+745 тг), то 5% от дохода - 4 038 тенге. По факту пенсионер тратит больше этой суммы в месяц, значит ему положена жилищная помощь.
При ее расчете суммируются все коммунальные расходы с учетом принятых норм, даже если по факту потрачено больше. Из полученной суммы вычитается 5 процентов, которые выплачивает сам пенсионер, оставшуюся сумму он может получить в виде помощи при подаче заявления.
Как подать заявление на получение жилищной помощи
Подать заявление на получение жилищной помощи можно как через ЦОН, так из через портал «Электронного правительства», для этого необходимо предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);
- документ, подтверждающий доходы малообеспеченной семьи (порядок исчисления совокупного дохода семьи определяется уполномоченным органом в сфере жилищных отношений);
- справку о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);
- справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица;
- сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;
- банковский счет;
- счет о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
- счет на потребление коммунальных услуг;
- квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;
- счет о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
Онлайн предоставляются все те же документы, а именно, прикрепляются их копии в электронном формате, удостоверенные ЭЦП.
Жилищная помощь предоставляется из средств местного бюджета, а выплата производится на счета, открытые получателями в банках второго уровня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945397-kak-maloobespechennym-kazahstantsam-poluchit-zhilischnuyu-pomosch/