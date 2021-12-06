Как малообеспеченным казахстанцам получить жилищную помощь

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Один раз в квартал малообеспеченным семьям положена жилищная помощь на погашение коммунальных услуг, аренду или содержание жилища. Как получить такую помощь и на каких условиях, читайте в материале NUR.KZ.

По данным мониторингового агентства Ranking.kz, в 2020 году жилищная помощь была оказана 37,4 тыс. семей на сумму 1,059 млрд тенге, что на 31,4% меньше, чем за 2019 год.

Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" предусматривает оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям на оплату:

расходов на содержание жилого дома семьям, проживающим в приватизированных жилых помещениях или являющимся нанимателями жилых помещений в государственном жилищном фонде;

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям, являющимся собственниками или нанимателями жилища;

арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Наибольшая численность получателей жилищной помощи зафиксирована в Кызылординской (4 750 семей), Жамбылской (4 676 семей) и Восточно-Казахстанской (4 618 семей) областях.

Меньше всего получателей жилищной помощи по стране было в Атырауской области - 290 семей.

Инфографика: ranking.kz

Размеры жилищной помощи

Средний размер ежемесячной жилищной помощи по Казахстану составил 2 363 тенге, в 2019 году эта сумма была на 6,2% больше. Порядок оказания жилищной помощи, как и ее размер, устанавливается местным исполнительным органом.

Такая помощь оказывается гражданам, затраты на оплату коммунальных услуг и содержание жилища которых превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели, установленную местными представительными органами.

Особенно ощутимо коммунальные услуги повышаются в отопительный сезон, и обращающихся за жилищной помощью граждан становится больше.

Доходы семьи учитываются за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением жилищной помощи, и за помощью необходимо обращаться ежеквартально.

При определении размеров жилищной помощи учитываются все доходы семьи, включая прибыль по депозитам, безвозмездно полученные деньги и даже и выигрыши в лотерею.

Инфографика: ranking.kz

Доля расходов семьи на "коммуналку" и содержание жилища не должна превышать от 5% до 20% в зависимости от региона.

Инфографика: ranking.kz

Например, приведем расчет жилищной помощи для одинокого пенсионера, проживающего в столице.

Норма площади жилья в столице составляет 18 кв.м. на человека, а для одинокого малообеспеченного гражданина нормой для расчета жилищной помощи будет 30 кв.м., но не менее однокомнатной квартиры.

Нормативы потребления электроэнергии в городе Нур-Султан составляют 150 кВт на семью, состоящую из 1 до 3 человек, 200 кВт — на семью, состоящую из 4 и более человек.

Предельно допустимый уровень расходов семьи на отплату коммунальных услуг в столице — не более 5% от дохода.

Если пенсия составляет 80 000 тенге, сумма льготного проезда тоже учитывается (+745 тг), то 5% от дохода - 4 038 тенге. По факту пенсионер тратит больше этой суммы в месяц, значит ему положена жилищная помощь.

При ее расчете суммируются все коммунальные расходы с учетом принятых норм, даже если по факту потрачено больше. Из полученной суммы вычитается 5 процентов, которые выплачивает сам пенсионер, оставшуюся сумму он может получить в виде помощи при подаче заявления.

Инфографика: ranking.kz

Как подать заявление на получение жилищной помощи

Подать заявление на получение жилищной помощи можно как через ЦОН, так из через портал «Электронного правительства», для этого необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);

документ, подтверждающий доходы малообеспеченной семьи (порядок исчисления совокупного дохода семьи определяется уполномоченным органом в сфере жилищных отношений);

справку о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица;

сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

банковский счет;

счет о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

счет на потребление коммунальных услуг;

квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

счет о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Онлайн предоставляются все те же документы, а именно, прикрепляются их копии в электронном формате, удостоверенные ЭЦП.

Жилищная помощь предоставляется из средств местного бюджета, а выплата производится на счета, открытые получателями в банках второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945397-kak-maloobespechennym-kazahstantsam-poluchit-zhilischnuyu-pomosch/