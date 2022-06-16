Сколько казахстанских семей нуждаются в социальной помощи от государства

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Адресная социальная помощь призвана облегчить финансовое положение семей с низкими доходами. Сколько человек в 2022 году стали получателями мер господдержки, узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) - это временная поддержка от государства. Рассчитывать на ее получение могут лишь те семьи, чей совокупный доход на одного человека не превышает 70% от регионального прожиточного минимума.

Если доходы окажутся выше этого предела, семья перестанет получать АСП.

По данным Министерства труда и социальной защиты РК, с начала текущего года более 585 тысяч человек получили социальную помощь. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге.

Всего по состоянию на 1 июня в Казахстане насчитывается 113,9 тысячи малоимущих семей, которые получают АСП.

Их количество увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем: в мае насчитывалось 111,4 тысячи таких домохозяйств. В апреле получателей было еще меньше - всего 98,1 тысячи семей.

То есть, несмотря на то, что все больше семей при помощи АСП выбираются из черты бедности, общее количество получателей только растет.

Напоминаем, адресная социальная помощь напрямую зависит от размера регионального прожиточного минимума, который недавно был увеличен почти на 20%.

Помощь детям

Помимо АСП, малоимущие семьи могут рассчитывать на получение гарантированного социального пакета (ГСП) в виде наборов продуктов и бытовой химии. Эта помощь, прежде всего, направлена для детей-получателей АСП в возрасте от одного до шести лет. Так, на 1 июня 2022 года ГСП получили более 150 тысяч детей.

Стоит отметить, что адресная социальная помощь не выплачивается малоимущим семьям "просто так". Она назначается лишь в том случае, если все работоспособные члены семьи участвуют в программах по трудоустройству. АСП лишь добавляет ту сумму, которой не хватает до уровня прожиточного минимума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974342-skolko-kazahstanskih-semey-nuzhdayutsya-v-sotsialnoy-pomoschi-ot-gosudarstva/