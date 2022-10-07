Прожиточный минимум стал меньше в ряде регионов Казахстана

Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прожиточный минимум может заметно отличаться в зависимости от региона. Более того, он может одновременно расти в одной части страны и снижаться в другой. Именно это произошло в Казахстане в сентябре. Как изменился прожиточный минимум, узнали журналисты NUR.KZ.

Прожиточный минимум на душу населения (ПМ) - это денежный доход на одного человека, который нужен для обеспечения минимальных потребностей: оплаты необходимых услуг, покупки товаров непродовольственного характера и продуктов питания.

Согласно данным, опубликованным в информационно-аналитической системе «Талдау», в ряде регионов Казахстана по итогам сентября 2022 года прожиточный минимум стал меньше.

Так, если в августе 2022 года этот показатель составлял в среднем по стране 47 840 тенге, то уже в сентябре он снизился до 47 420 тенге.

Возможно, это связано с изменением цен на продукты питания, которые входят в продовольственную корзину, используемую для расчета ПМ. Сейчас в ней 43 наименования продовольственных товаров, и цены на них фиксируются ежемесячно.

Напомним, по итогам сентября инфляция в стране достигла 17,7%. Однако вместе с тем цены на некоторые продукты питания, в том числе на те, что входят в продовольственную корзину, показали снижение. Например, это касается сахара, свежих овощей и фруктов.

Где прожиточный минимум стал ниже

Понижение прожиточного минимума наблюдается в большинстве регионов Казахстана. В целом по стране оно составило почти 0,9%. Однако в некоторых регионах величина ПМ уменьшилась намного сильнее.

Так, например, прожиточный минимум в Мангистауской области, который является самым высоким в стране, по итогам сентября составил 57 483 тенге, что на 1,9% меньше показателя в августе (58 626 тенге).

Стоит отметить, что он все равно остается довольно высоким, особенно если сравнивать с минимальной заработной платой по стране, которая в текущем году равна 60 тыс. тенге.

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аналогичное снижение наблюдается и в других регионах. В частности, в новой Абайской области ПМ снизился за месяц на 2,2% – с 48 362 тенге в августе до 47 313 тенге в сентябре.

Однако самое сильное снижение прожиточного минимума было зафиксировано в Кызылординской (на 3,6%) и Павлодарской областях (на 3,4%). По итогам сентября в этих двух регионах ПМ составил 41 021 тенге и 46 366 тенге соответственно.

Где еще прожиточный минимум снизился:

Акмолинская область – 47 729 тенге (снижение на 1,9% );

(снижение ); Актюбинская область – 45 707 тенге ( на 1,6% );

( ); Атырауская область – 47 195 тенге ( на 1,7% );

( ); Западно-Казахстанская область – 44 226 тенге ( на 1,4% );

( ); Жамбылская область – 43 880 тенге ( на 1,1% );

( ); Жетысуская область – 44 935 тенге ( на 1,6% );

( ); Карагандинская область – 45 551 тенге ( на 1,3% );

( ); Костанайская область – 46 568 тенге ( на 1,7% );

( ); Северо-Казахстанская область – 47 388 тенге ( на 2,2% );

( ); Улытауская область – 45 647 тенге ( на 0,5% );

( ); Восточно-Казахстанская область – 49 989 тенге ( на 2,4% );

( ); Астана – 51 980 тенге (на 0,1%).

В то же время, в ряде регионов прожиточный минимум по итогам сентября продолжил расти. Вырос ПМ в Шымкенте (на 1,7% до 45 222 тенге), в Алматы (на 0,7% до 50 878 тенге), а также в Туркестанской (на 0,4% до 43 638 тенге) и Алматинской (на 0,2% до 46 823 тенге) областях.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на сентябрьское снижение, третий квартал 2022 года показал общее повышение величины прожиточного минимума. Так, в целом по Казахстану он вырос до 46 671 тенге (против 43 100 тенге во втором квартале).

Самый высокий показатель, как и прежде, зафиксирован в Мангистауской области (56 977 тенге), а самый низкий – в Кызылординской области (41 116 тенге).

Стоит отметить, что ежемесячно меняется только прожиточный минимум на душу населения. Как можно понять по приведенным выше данным, в каждом регионе он свой и разница между размерами ПМ в разных частях страны может достигать нескольких тысяч тенге.

Этот показатель используется для определения уровня бедности в регионах, а также нужен при назначении адресной социальной помощи малоимущим семьям.

В то же время в стране действует и прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат. Он устанавливается раз в год и, как правило, остается неизменным. Этот ПМ в 2022 году равен 36 018 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991559-prozhitochnyy-minimum-stal-menshe-v-ryade-regionov-kazahstana/