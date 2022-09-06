Прожиточный минимум почти догнал МЗП в одном из регионов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Прожиточный минимум в зависимости от региона может сильно отличаться. Все из-за того, что одни и те же товары и услуги в разных областях страны могут стоить по-разному. Где сегодня в Казахстане дороже всего жить, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году Казахстан накрыла рекордная инфляция. Вместе с ростом цен на товары и услуги начал расти и прожиточный минимум (ПМ) – минимальный доход, который необходим одному человеку для жизни.

Прожиточный минимум в Казахстане привязан к "минимальной потребительской корзине", которая состоит из:

трат на услуги и товары непродовольственного характера;

продовольственной корзины.

Другими словами, прожиточный минимум равен тому, сколько человек тратит на еду, услуги и непродовольственные товары, чтобы минимально удовлетворить свои потребности.

На данный момент в казахстанской продовольственной корзине числится 43 продукта питания.

Между тем есть прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат, который устанавливается один раз в начале каждого года и остается без изменений. В 2022 году он равен 36 018 тенге.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Однако, помимо этого, в каждом регионе также действует свой прожиточный минимум на душу населения. Он не просто изменяется каждый месяц, но и может сильно отличаться в зависимости от региона. От него зависит показатель уровня бедности, а также размер адресной социальной помощи малоимущим семьям.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум в Казахстане по итогам августа 2022 года составил 47 840 тенге. Самый низкий ПМ был установлен в Кызылординской области (42 556 тенге), а самый высокий – в Мангистауской (58 626 тенге).

Стоит отметить, что таким образом прожиточный минимум в Мангистауской области практически достиг размера минимальной заработной платы в Казахстане, которая в 2022 году равна 60 тысячам тенге.

Сильно отставая от Мангистауской области, также показали довольно высокий прожиточный минимум еще три региона:

Нур-Султан – 52 031 тенге ;

; Алматы – 50 504 тенге ;

; Восточно-Казахстанская область – 51 190 тенге.

Приближение ПМ на душу населения к минимальной заработной плате буквально означает, что человек, зарабатывающий столько, не сможет ничего себе позволить кроме еды и оплаты необходимых услуг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986425-prozhitochnyy-minimum-pochti-dognal-mzp-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/