"Отбасы банк" перестанет быть банком

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев в мажилисе представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". Документом "Отбасы Банк" преобразовывается в национальный институт развития, передает корреспондент NUR.KZ.

Дауылбаев отметил, что основной задачей "Отбасы Банка" в качестве нацинститута развития будет развитие жилищных отношений по обеспечению жильем граждан по республике.

"Предусматривается выведение "Отбасы Банка" из системы банков второго уровня и придание ему статуса национального института развития, который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Правовой статус "Отбасы банка" будет определяться законодательными актами Республики Казахстан. "Отбасы банк" будет выведен из числа субъектов, поднадзорных Агентству по регулированию и развитию финансового рынка", – добавил спикер.

При этом агентство и Нацбанк сохранят за собой контроль и надзор по некоторым вопросам, в том числе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

По словам Дауылбаева, сохранность вкладов в жилищные строительные сбережения, размещенные в "Отбасы банке", будет гарантировать государство в размере и порядке, определяемым правительством РК.

"Отбасы банком" будет осуществляться в частности:

ведение, мониторинг и актуализация Единой республиканской электронной базы (текущая база);

формирование, ведение, мониторинг, актуализация базы Центра обеспечения жильем (новая база очередников).

Распределение арендного и кредитного жилья для текущих очередников будет осуществляться по дате постановки на учет.

Распределение жилья для очередников, состоящих в Центре обеспечения жилья:

субсидирование платы за арендное жилье – по дате постановки на учет;

кредитное жилье – по бальной системе.

"В соответствии с новым порядком постановки на учет, право вставать в очередь в новую базу нуждающихся в жилище будут иметь все граждане, не имеющие жилья в течение последних 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории. При этом постановка на учет в текущую базу очередников прекращается", – заявил вице-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960117-otbasy-bank-perestanet-byt-bankom/