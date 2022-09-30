Какую помощь получают пожилые граждане в Казахстане

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

В стране на данный момент проживает более 2,2 млн пожилых казахстанцев. Обеспечить им достойную старость – задача государства. При этом пенсия не является единственным инструментом для достижения этой цели. О мерах поддержки пожилых людей рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Каждый казахстанец имеет право на достойную жизнь после выхода на пенсию. Чтобы это обеспечить, государство последовательно принимает меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.

Так, средний размер пенсионной выплаты в Казахстане в сентябре 2022 года составил 109 224 тенге.

Стоит отметить, что в следующем году планируется увеличить пенсии по возрасту сразу на 10,5%. Но на этом все не закончится. По плану до 2027 года базовую пенсию тоже будут увеличивать, пока ее минимальный размер не достигнет 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный не составит 120%.

Однако, выплата пенсий – не единственный механизм, который помогает казахстанским пенсионерам достойно жить.

Например, в рамках международного дня пожилых людей, который во всем мире, в том числе и в Казахстане, отмечается 1 октября, пенсионерам Астаны и некоторых других регионов страны выплатят почти по 8 тыс. тенге. Эта единовременная выплата охватит около 188,4 тыс. человек, а общая сумма составит 1,6 млрд тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как еще поддерживают пенсионеров

Поддержка казахстанских пенсионеров не заканчивается на пенсии и единовременных выплатах.

В целом в течение текущего года на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 4,7 млрд тенге. Причем, около 4,2 млрд тенге было выделено из местных бюджетов и еще около 500 млн тенге было привлечено в рамках социальной ответственности бизнеса.

На что были направлены деньги:

единовременная материальная помощь – 1,6 млн тенге. Эти деньги получили около 188,4 тыс. человек;

Эти деньги получили около 188,4 тыс. человек; продуктовые наборы – 410,8 млн тенге. Их получили около 45,4 тыс. человек;

Их получили около 45,4 тыс. человек; льготное лекарственное обеспечение – 16,2 млн тенге для 5 тыс. человек;

для 5 тыс. человек; зубопротезирование – 194,2 млн тенге для 3,7 тыс. человек;

для 3,7 тыс. человек; предоставление санаторно-курортного лечения – 888,2 млн тенге. Этой возможностью воспользовались 8,3 тыс. человек;

Этой возможностью воспользовались 8,3 тыс. человек; ремонт жилья – 6,4 млн тенге для 307 человек;

для 307 человек; обеспечение топливом – 67,5 млн тенге для 2,3 тыс. человек;

для 2,3 тыс. человек; льготный проезд – 1,17 млрд тенге. Этим воспользовались порядка 130,6 тыс. человек;

Этим воспользовались порядка 130,6 тыс. человек; другие виды помощи – 329,3 млн тенге для 31,3 тыс. человек.

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также не стоит забывать, что, помимо финансовой стороны вопроса, в стране реализуются и другие меры по поддержки пожилого населения. Так, например, на данный момент в Казахстане работает 51 центр активного долголетия.

Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия. Другими словами, там проводят многочисленные мероприятия (например, йога, скандинавская ходьба и IT-курсы), которые призваны помочь пенсионерам активно участвовать в жизни общества.

Стоит отметить, что все эти меры просто необходимы казахстанским пенсионерам. Согласно рейтингу стран мира по пенсионным выплатам, Казахстан находится почти в самом конце.

Ситуация также не выглядит лучше, если соотносить размер пенсионных выплат к ценам на продукты в стране. Согласно рейтингу, минимальная продовольственная корзина казахстанца равна 47,2% от средней пенсии по возрасту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1990453-kakuyu-pomosch-poluchayut-pozhilye-grazhdane-v-kazahstane/