Почти по 8 тыс. тенге выплатят пенсионерам ко Дню пожилых людей в Астане

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Единовременную социальную помощь получат пенсионеры Астаны ко Дню пожилых людей - она составит 2,5 МРП (7950 тенге), сообщается на официальном сайте столичного акимата.

По информации администрации города, в честь праздника выплаты получат 91 672 пенсионера по возрасту.

"К 1 октября в честь Дня пожилых людей 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП", – говорится в сообщении акимата.

Общая сумма выплат составит около 730 млн тенге.

Как уточнили в ведомстве, выплата производится на основании списков Департамента "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" – филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астана.

Выплаты получат пенсионеры по возрасту, зарегистрированные и постоянно проживающие в столице.

По данным акимата Астаны, выплаты будут производить до 3 октября включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990295-pochti-po-8-tys-tenge-vyplatyat-pensioneram-ko-dnyu-pozhilyh-lyudey-v-stolitse/