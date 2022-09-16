На сколько могут повысить пособия и соцвыплаты в 2023 году в Казахстане

Купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 1 января 2023 года казахстанцев ждет ряд изменений, которые касаются минимальных зарплат, пенсий, пособий и соцвыплат. Как могут измениться их размеры, узнали журналисты NUR.KZ.

В новом году правительство Казахстана планирует повысить некоторые расчетные показатели. Ранее мы рассказывали о том, что изменения должны коснуться прожиточного минимума, месячного расчетного показателя и минимального размера базовой и солидарной пенсионных выплат.

Однако на этом поправки не заканчиваются. Также с нового года, согласно законопроекту, опубликованному Министерством труда на портале «Открытые НПА», на целых 10,5% увеличатся пенсии по возрасту и за выслугу лет

Помимо этого, в новом году изменения коснутся и некоторых выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В данный момент обсуждается постановление Минтруда о повышении размеров социальных выплат из ГФСС гражданам, которые утратили трудоспособность, и семьям, потерявшим кормильца. Если его примут, то размеры этих соцвыплат в новом году увеличатся на 8,5%.

Напомним, ранее было решено в новом году увеличить на 13% размеры соцвыплат гражданам, потерявшим работу, а также продлить срок выплат пособий и социальных выплат казахстанским родителям, которые растят младенцев, с одного года до полутора лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1988143-na-skolko-mogut-povysit-posobiya-i-sotsvyplaty-v-2023-godu-v-kazahstane/