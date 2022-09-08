Все меньше казахстанцев используют свои пенсионные накопления

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы по-прежнему могут изымать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или на лечение. Однако этой возможностью пользуются все меньше и меньше вкладчиков. С апреля по сентябрь текущего года общая сумма изъятых средств практически не изменилась. Сколько всего было выплачено денег, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему изымают свои пенсионные накопления, которые они тратят на лечение, покупку собственного жилья или же для получения инвестиционного дохода у частного управляющего инвестиционным портфелем (УИП).

Однако за последние месяцы наблюдается заметное снижение числа вкладчиков, которые этой возможностью пользуются.

После рекордного марта, когда за один месяц только для улучшения жилищных условий ЕНПФ было исполнено порядка 449 886 заявлений на сумму более 400 млрд тенге, больше ни один месяц не показал похожих данных.

Например, по состоянию на 1 июля текущего года было одобрено в 200 раз меньше заявок (всего 2 248), а средний размер выплаты снизился с 3,1 млн тенге до 2,4 млн тенге.

Всего, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, с апреля по сентябрь 2022 года было исполнено:

на изъятия средств для покупки жилья – почти 13 тысяч заявлений , причем количество изъятых средств оказалось незначительным, так как итоговая сумма, которая установилась по итогам марта, практически не изменилась и составляет около 3,1 трлн тенге ;

, причем количество изъятых средств оказалось незначительным, так как итоговая сумма, которая установилась по итогам марта, практически не изменилась и составляет около ; на лечение – чуть больше 10 тыс. заявлений на сумму 11,7 млрд тенге ;

на сумму ; переводы УИП – около 900 заявлений на 800 тыс. тенге. Причем в августе только один вкладчик перевел свои пенсионные накопления частной компании.

Вероятно, причина такого резкого падения количества заявок на изъятие средств, а также общей суммы выплат кроется в том, что в апреле в два раза был повышен порог минимальной достаточности, по которому граждане могли снимать свои средства.

Стоит отметить, что помимо оплаты лечения, покупки жилья или же для получения инвестдохода, казахстанцы также могут воспользоваться своими накоплениями для приобретения пенсионного аннуитета – страхового продукта, благодаря которому можно выйти на пенсию раньше времени и получать выплаты пожизненно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1986789-vse-menshe-kazahstantsev-ispolzuyut-svoi-pensionnye-nakopleniya/