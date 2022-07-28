Сколько на самом деле заработал ЕНПФ на инвестировании пенсионных активов казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Деньги на пенсионных счетах казахстанцев постоянно используются в инвестиционной деятельности с целью получения прибыли. Сколько уже удалось заработать с начала функционирования пенсионной системы, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

Экономическая ситуация в 2022 году характеризуется общей нестабильностью на финансовых рынках, которая наблюдается на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире. В таких условиях инвестиционная деятельность становится еще более рискованнее, чем прежде.

Так, например, особо неудачной для инвестирования пенсионных активов стала прошедшая весна. В апреле можно было наблюдать большие финансовые потери из-за внезапного укрепления тенге, а в мае из-за повышения ключевой ставки ФРС США и падения рынка акций ЕНПФ потерял денег больше, чем заработал.

Тем не менее, как отмечают в фонде, пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. А за этот период доходность за последние 12 месяцев по пенсионным активам составила 7,33%.

Более того, после весенних финансовых потерь в июне текущего года Нацбанку РК, который является доверенным управляющим пенсионными активами, удалось заработать на инвестициях, доход от которых перекрыл предыдущие неудачи и составил более 338 млрд тенге.

Таким образом, на 1 июля 2022 года пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда составили порядка 13,4 трлн тенге.

При этом размер дохода от инвестиций за все время существования данной системы составил 7,2 трлн тенге, а если начать отчет с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, то есть с 2014 года, то 6,4 трлн тенге.

Таким образом, в процентном отношении инвестиционная доходность за все время составила 700,42%, при инфляции за весь период – 614,68%. То есть реальная доходность пенсионных активов равна 85,74%.

Стоит также отметить тот факт, что даже при самом неблагоприятном развитии событий, когда реальная доходность от инвестиционной деятельности упадет ниже нуля, это никак не отразится на пенсионных выплатах казахстанцев, потому что государство гарантирует сохранность средств, которые находятся на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1980592-skolko-na-samom-dele-zarabotal-enpf-na-investirovanii-pensionnyh-aktivov-kazahstantsev/