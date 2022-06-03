Правила оказания помощи детям из социально уязвимых категорий изменятся в Казахстане

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Сейчас нуждающиеся в помощи дети могут рассчитывать на бесплатную одежду, обувь и школьные принадлежности от государства. В правительстве задумались отказаться от данного механизма. Как в дальнейшем собираются помогать детям из социально уязвимых слоев, узнали журналисты NUR.KZ.

Государство обязано заботиться о нуждах детей. Для этих целей был также создан фонд “Всеобуч", который сейчас работает при каждой школе и предназначен для поддержки детей из социально уязвимых семей.

Как рассказывает министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале, в рамках фонда “Всеобуч” собираются изменить порядок предоставления помощи детям из социально уязвимых категорий.

Сейчас из фонда "Всеобуч" помощь нуждающимся детям оказывается через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей.

Министерством было предложено отказаться от такого формата оказания помощи и начать ее монетизировать. То есть, вместо выдачи ребенку всего необходимого, начать делать денежные выплаты его родителям.

Зачем менять способ поддержки

Как рассказывает Асхат Аймагамбетов, причина изменений кроется в самом механизме оказания помощи. Дело в том, что имелись факты, когда недобросовестные руководители приобретали одежду для нуждающихся на три размера больше или меньше или же очень низкого качества.

Эта проблема, как заявил министр, могла бы решиться запуском специального электронного портала.

“Мы несколько лет ждали, когда заработает портал социальных услуг, через который можно было бы обеспечить целевое расходование средств, и родители бы могли покупать на этом маркетплейсе только нужные для ребенка вещи, расплачиваясь электронными деньгами. И мы могли бы отслеживать транзакции”, - объяснил Асхат Аймагамбетов.

Однако имеющиеся факты недобросовестного расходования средств заставили правительство пересмотреть механизм и выбрать другой способ оказания помощи, не дожидаясь запуска портала. Выбор остановился на монетизации.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Есть ли риски

Как и в первом случае, у данного механизма оказания помощи детям также есть свои риски. К примеру, родители смогут сразу пускать полученные от государства деньги на что-угодно, но только не на своего ребенка.

Впрочем, как отметил министр, и сейчас недобросовестные граждане могут перепродавать полученную одежду или иные принадлежности и тратить средства не по назначению.

Остаются вопросы и по поводу размеров данных пособий. Сейчас фонд “Всеобуч” контролируется акиматами на местах, а размер помощи в денежном выражении варьируется от 15 тысяч до 41 тысячи. Поэтому одна из основных задач при разработке нового формата - установить минимальный размер суммы.

Кто может рассчитывать на помощь от фонда

В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из следующих категорий:

семьи, которые получают АСП;

семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

семьи, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации;

из других категорий, которые определяются по решению коллегиального органа в каждой школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1972416-pravila-okazaniya-pomoschi-detyam-iz-sotsialno-uyazvimyh-kategoriy-izmenyatsya-v-kazahstane/