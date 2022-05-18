ЕНПФ удалось вернуть инвестированные деньги казахстанцев после судебного разбирательства

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Инвестиционная деятельность связана с постоянными финансовыми рисками. Недавно в сложной ситуации оказался Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Существовал риск потерять почти 200 млн тенге. Однако все обошлось. О том, как фонд смог вернуть деньги вкладчиков, читайте в материале NUR.KZ.

Как известно, деньги казахстанцев, хранящиеся на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС), не лежат мертвым грузом. Они инвестируются в различные финансовые инструменты для получения инвестдохода. Такая деятельность может быть довольно рискованной.

При неблагоприятных условиях ЕНПФ может не только не получить доход, но и понести убытки. Недавняя ситуация с инвестированием в акции АО “Jusan Mobile” - яркий пример того, что инвестиционная деятельность сопровождается постоянными рисками.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде, часть их инвестиционного портфеля состояла из акций АО “Jusan Mobile” (ранее известная как АО “KazTransCom”). Всего ЕНПФ имел в своем распоряжении 77 073 акции этой компании.

В чем суть проблемы

Проблема возникла в тот момент, когда руководством ТОО "Jusan Ventures" было решено принудительно выкупить все акции у миноритарных акционеров, в число которых входил и ЕНПФ, по цене 5 750 тенге за штуку. Данное требование было опубликовано на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Здесь важно понимать, что требование компании является полностью законным. Отказаться продавать имеющиеся в распоряжении акции просто нельзя. Сделка с выкупом акций была проведена, однако часть инвесторов осталась недовольна установленной суммой.

По их мнению, цена выкупа должна быть выше. После выдвинутых претензий была проведена переоценка и выяснилось, что, действительно, цена в 5 750 тенге за акцию была сильно занижена.

Что произошло дальше

Некоторые недовольные компании, которые держали у себя данные акции, предъявили претензии. Состоялось судебное разбирательство в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы. Реальную стоимость акций после суда оценили в размере 8 297 тенге за штуку. 14 апреля 2022 года судебное решение вступило в силу.

После суда ЕНПФ также выдвинул требование к ТОО “Jusan Ventures” доплатить за каждую акцию недостающую сумму. В соответствии с досудебной претензией фонда, ТОО "Jusan Ventures" выплатил разницу стоимости акций.

Таким образом, в дополнение к ранее выплаченной сумме, компания доплатила еще по 2 547 тенге за каждую акцию. В результате дополнительные 196 304 931 тенге зачислены в состав пенсионных активов вкладчиков и получателей ЕНПФ.

Для вкладчиков ЕНПФ, чьи деньги участвовали в инвестиционной деятельности, такое развитие событий, безусловно, можно считать благоприятным исходом. Благодаря грамотным финансовым решениям, фонду не только удалось сохранить деньги казахстанцев, но и приумножить их.

Впрочем, казахстанцам даже при неблагоприятном исходе не стоит переживать. Государство гарантирует сохранность денег которые хранятся на счетах в ЕНПФ. Таким образом, даже при возможных денежных потерях или при росте инфляции, на финансовом состоянии граждан это никак не отразится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1969828-enpf-vernul-dengi-kazahstantsev-posle-sudebnogo-razbiratelstva/