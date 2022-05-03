Какой инвестдоход получили казахстанцы со своих пенсионных накоплений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат мертвым грузом на счетах в ЕНПФ. Деньги инвестируют в различные финансовые инструменты для получения пассивного дохода. На данный момент инвестированием занимаются Нацбанк РК (НБК) и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Насколько эффективно инвестируются деньги казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля 2022 года, составил 13 трлн тенге. Часть этих денег находится в доверительном управлении НБК и УИП:

под управлением Нацбанка РК - 12,98 трлн тенге ;

; под управлением УИП - 8,6 млрд тенге.

Весь объем пенсионных активов под управлением УИП делят четыре компании:

АО “Jusan Invest” - 3,93 млрд тенге ;

; АО “Halyk Global Markets” - 2,42 млрд тенге ;

; АО “BCC Invest” - 1,41 млрд тенге ;

; АО “Сентрас Секьюритиз” - 0,87 млрд тенге.

Какой доход принесли пенсионные активы

Доходность пенсионных активов, которые находятся в доверительном управлении НБК, была распределена на счета вкладчиков. С начала 2022 года доходность составила 2,19%.

Доходность активов под управлением Jusan Invest с начала года составила 5,05%. У Halyk Global Markets доходность равна 4,04%. BCC Invest с начала текущего года показал доходность 5,54%. А вот у «Сентрас Секьюритиз» доходность пенсионных активов с начала 2022 года показала отрицательный результат (-0,72%).

Стоит отметить, что компании сами решают, куда и в какой валюте вкладывать деньги. Так, например, выглядит инвестиционный портфель Нацбанка РК:

государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК - занимают 39,92% от общего объема портфеля. Их общая стоимость равна 5,182 трлн тенге;

от общего объема портфеля. Их общая стоимость равна тенге; облигации квазигосударственных организаций РК - 13,09%, или 1,7 трлн тенге ;

; облигации банков второго уровня (БВУ) РК - 7,15%, или 928,04 млрд тенг е;

или е; ГЦБ иностранных государств - 5,50% , что в денежном выражении составляет 713,74 млрд тенге ;

, что в денежном выражении составляет ; облигации международных финансовых организаций - 3,08%, или 399,54 млрд тенге.

Нацбанк большую часть инвестиций проводит в национальной валюте. Если рассматривать его инвестиционную деятельность в разрезе валют, то складывается следующая картина:

инвестиции в национальной валюте – 66,78% ;

; в долларах США – 33,15% ;

; в другой валюте – 0,06%.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Из чего состоят инвестиционные портфели под управлением УИП

У частных компаний инвестпортфели сильно отличаются друг от друга. Разнятся не только финансовые инструменты, но и доля операций, которые проводятся в тенге и в иностранной валюте.

У Jusan Invest инвестиционный портфель выглядит следующим образом:

ГЦБ МФ РК - 734,05 млн тенге (18,68%) ;

; ноты НБРК - 795,43 млн тенге (20,24%) ;

; паи Exchange Traded Funds (ETF) - 1,14 млрд тенге (29,02%) ;

; деньги на инвестиционных счетах - 1,107 млрд тенге (28,18%) ;

; репо - 151,06 млн тенге (3,84%) ;

; прочие активы - 1,14 млн тенге (0,03%).

56,93% портфеля под управлением Jusan Invest представлено в тенге, а 43,07% - в долларах США.

Halyk Global Markets вкладывает пенсионные активы в следующие финансовые инструменты:

операции обратного репо - 1 083,08 млн тенге . Это 44,68% от общего объема портфеля;

. Это от общего объема портфеля; облигации БВУ РК - 157,26 млн тенге (6,49%) ;

; паи ETF - 454,22 млн тенге, или 18,74% ;

или ; облигации квазигосударственных организаций РК - 296,51 млн тенге или 12,23% ;

или ; акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 184,78 млн тенге (7,62%) ;

; МФО - 123,35 млн тенге (5,09%) ;

; корпоративные облигации организаций РК - 122,37 млн тенге или 5,05% ;

или ; денежные средства на счетах - 1,32 млн тенге , что составляет всего 0,05% от общего объема.

, что составляет всего от общего объема. прочие активы - 1,08 млн тенге (0,04%).

Halyk Global Markets ведет большую часть своей инвестиционной деятельности в национальной валюте (73,59% от объема портфеля) и лишь 26,41% - в долларах США.

У BCC Invest инвестиционный портфель выглядит так:

репо - 414,50 млн тенге или 29,49% ;

или ; паи ETF - 363,22 млн тенге , что равняется 25,84% от общего объема портфеля;

, что равняется от общего объема портфеля; облигации квазигосударственных организаций РК - 206,14 млн тенге, или 14,67% ;

или ; акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 151,39 млн тенге (10,77%) ;

; облигации МФО - 96,78 млн тенге, или 6,89% ;

или ; облигации БВУ РК - 85,94 млн тенге (6,11%) ;

; корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 81,58 млн тенге (5,80%) ;

; деньги на инвестиционных счетах - 4,73 млн тенге (0,34%);

прочие активы - 1,2 млн тенге (0,09%)

BCC Invest также в основном использует национальную валюту для инвестирования. 63,28% портфеля представлено в тенге, в долларах США – 36,72%.

Так выглядит инвестпортфель под управлением "Сентрас Секьюритиз":

ГЦБ МФ РК - 547,31 млн тенге . Это 63,11% от всего объема инвестпортфеля;

. Это от всего объема инвестпортфеля; акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 102,88 млн тенге, или 11,86%;

или паи ETF - 44,14 млн тенге (5,09%);

облигации квазигосударственных организаций РК - 206,14 млн тенге, или 16,56% ;

или ; денежные средства на инвестиционных счетах - 29,29 млн тенге, или 3,38%.

«Сентрас Секьюритиз» - единственный из УИП, кто проводил все свои инвестиции исключительно в национальной валюте.

Инвестиционные политики НБРК и УИП могут отличаться друг от друга, однако их цели заключаются в одном - получении дохода. Несмотря на тот факт, что инвестиционная доходность связана с рискованными вложениями, гражданам не стоит волноваться.

Все пенсионные накопления находятся под гарантией Нацбанка до достижения вкладчиком пенсионного возраста. В случае же с переводом части денег в УИП государственная гарантия заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1967727-kakoy-investdohod-poluchili-kazahstantsy-so-svoih-pensionnyh-nakopleniy/