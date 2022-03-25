Как кризис повлиял на деньги в ЕНПФ, рассказали аналитики

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Пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде. Их управлением занимается Национальный банк Казахстана. О том, как кризисные события повлияли на доходность этих денег, читайте в материале NUR.KZ.

К началу февраля 2022 года казахстанцы суммарно накопили около 13,1 трлн тенге на пенсионных счетах в ЕНПФ.

При этом доля инвестиционного дохода составила 6,5 трлн тенге – это почти 50% от общего объема средств, хранящихся в фонде.

Как сообщают аналитики портала Ranking.kz, подобный результат был достигнут благодаря качественному управлению пенсионными активами. А содержание инвестиционного портфеля ЕНПФ постоянно улучшается.

Куда вложены деньги казахстанцев

Для достижения положительных результатов, инвестиционный портфель ЕНПФ постоянно диверсифицируется с учетом мировых тенденций, существующих рисков и возможностей.

Например, на 1 февраля 2017 года доля облигаций и государственных ценных бумаг (ГЦБ) составляла 81% от инвестиционного портфеля ЕНПФ. А в 2022 году – всего 59%.

Изменение инвестиционного портфеля ЕНПФ с 2017 года. Источник: Ranking

Также заметную долю составляют ГЦБ иностранных государств: 17%, в то время как пять лет назад показатель не достигал и 5%.

Напомним, что ранее в 2021 году аналитики сообщали об ухудшении инвестиционного портфеля ЕНПФ. На тот момент доля ГЦБ иностранных государств снизилась с 9,9% до 8,1%.

Также изменения в политике управления пенсионными деньгами относятся к крупнейшим мировым инвестиционным компаниям – им были переданы 11% от инвестпортфеля ЕНПФ.

А доля вложений в тенге сократилась с 77,5% в феврале 2017 года до 68,2% в 2022 году. В свою очередь, доля долларовых инвестиций выросла с 21,9% до 31,8%.

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Влияние кризиса на деньги в ЕНПФ

В период пандемии, с 2020 года, инвестиционный доход, полученный по пенсионным активам ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении Нацбанка РК, заметно вырос и побил рекорды прошлых лет, сообщают аналитики.

Так, в 2020 году показатель вырос на 80,4% или до 1,3 трлн тенге. А в 2021 году рост составил 10,8% или до 1,4 трлн тенге.

Также чистый инвестиционный доход в январе показал положительную динамику и достиг 10,6 млрд тенге.

Согласно сообщению аналитиков, это указывает на увеличение суммы накоплений каждого вкладчика несмотря на кризисные периоды.

Напомним, что в Казахстане имеется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1961962-kak-krizis-povliyal-na-dengi-v-enpf-rasskazali-analitiki/