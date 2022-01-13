Итоги ЕНПФ: сколько пенсионных накоплений и на что использовали казахстанцы в 2021 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В прошлом году вкладчики ЕНПФ получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и здоровья, а также перевод частным управляющим. Сколько человек обратились с такими заявками и сколько из них было одобрено, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщает пресс-центр Единого накопительного пенсионного фонда РК (ЕНПФ), в 2021 году в целях улучшения жилищных условий и лечения было исполнено около 880 тысяч заявлений вкладчиков на сумму порядка 2,6 трлн тенге.

Сколько казахстанцев улучшили свои жилищные условия

Из общего количества заявлений вкладчиков на приобретение жилья, погашение ипотеки, оформление жилищного займа и другие улучшения жилищных условий было одобрено 735 110. На спецсчета казахстанцев на эти цели было переведено 2,5 трл тенге.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,4 млн тенге.

Больше всего одобренных заявлений было направлено жителями городов Алматы (17,7%), Нур-Султан (13,4%) и Мангистауской области (12,2%).

Заявления были поданы через:

Отбасы банк - 95% от общего числа исполненных заявлений,

от общего числа исполненных заявлений, Народный банк Казахстана - 3,6% ,

, Банк ЦентрКредит - 1,3%,

Altyn Bank - 0,05%,

Банк Фридом Финанс Казахстан - 0,03%.

Больше всего одобрений было по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет за жилье) - исполнено 344 074 заявления на сумму 1,7 трлн тенге (68% от общей суммы).

По погашению задолженности по ипотечному жилищному займу было исполнено 117 139 заявлений на общую сумму 181,3 млрд тенге. В том числе учтено финансирование исламским банком.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А на погашение задолженности по ипотечному займу в системе жилищных строительных сбережений было направлено 98 526 исполненных заявлений на общую сумму 119,7 млрд тенге.

Около 320,4 млрд тенге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты ими не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Сколько казахстанцев поправили свое здоровье

Средняя сумма изъятия пенсионных накоплений на лечение составила 900 тыс. тенге. Из общего количества поступивших заявлений было исполнено 139 857 на сумму 126,5 млрд тенге. При этом вернулось 14,2 млрд тенге.

Заявления на улучшение здоровья в основном были направлены на:

стоматологические услуги - 130 304 заявления (более 93% от общего количества заявлений) на сумму 120,5 млрд тенге;

(более 93% от общего количества заявлений) на сумму офтальмологические услуги - 5 953 заявления на сумму 2,9 млрд тенге;

на сумму лечение редких заболеваний - 1 112 заявлений на сумму порядка 1,0 млрд тенге.

Некоторые изменения, внесенные в конце прошлого года

С 16 декабря 2021 года вкладчикам ЕНПФ стало доступно пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления в Отбасы банке.

На 1 января 2022 года по данной опции исполнено 37 004 заявления на сумму 48,1 млрд тенге.

Также у казахстанцев появилась возможность использовать часть своих накоплений на приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство (окончательный расчет).

По состоянию на 1 января текущего года ЕНПФ уже исполнил 153 таких заявления на сумму 274 млн тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сколько казахстанцев перевели свои пенсионные накоплений в доверительное управление

На данный момент существуют четыре инвестиционные компания, которые имеют право по соглашению вкладчика распоряжаться частью его пенсионных накоплений.

Это такие управляющие инвестиционным портфелем (УИП), как Jusan Invest, Halyk Global Markets, BCC Invest и Сентрас Секьюритиз.

Этим финансовым компаниям, с момента появления такой возможности, было переведено пенсионных накоплений на 7,2 млрд тенге. ЕНПФ исполнил 4 141 заявление на такой перевод.

Средняя сумма перевода составила 1,7 млн тенге.

Из указанной выше суммы, отправленной в доверительной управление, было переведено:

3,30 млрд тенге (46,02%) в Jusan Invest,

в Jusan Invest, 1,95 млрд тенге (27,23%) в Halyk Global Markets,

в Halyk Global Markets, 1,15 млрд тенге (16,07%) в BCC Invest,

в BCC Invest, 0,77 млрд тенге (10,68%) в Сентрас Секьюритиз.

Пенсионные накопления находятся под гарантией Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста. Если же часть накоплений перенаправлена в УИП, государственная гарантия заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.

Какой инвестиционный доход с пенсионных накоплений был получен за 11 месяцев 2021 года Нацбанком и каждым управляющим инвестиционным портфелем, а также куда вкладываются деньги казахстанцев, было подробно освещено нами в последние дни ушедшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1950928-itogi-enpf-skolko-pensionnyh-nakopleniy-i-na-chto-ispolzovali-kazahstantsy-v-2021-godu/